Художник превратил обычную «панельку» в Бийске в произведение искусства

Дом, который разрисовал художник, находится в Бийске по адресу ул. Советская, 199/1.
В городском сообществе Бийск в социальной сети Вконтакте такое искусство приняли с восторгом. Некоторые уже переживают, что «комунальщики понаедут все это замазывать», однако создание граффити было организовано в рамках фестиваля уличного искусства «О2 Fest» при поддержке администрации города.
Ранее аналитическое агентство InArt специально для Forbes Life составило список из 20 самых дорогих российских современных художников. В их число попал уроженец Барнаула Андрей Бергер.