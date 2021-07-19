Художник превратил обычную «панельку» в Бийске в произведение искусства

Томский художник Илья Маломощенко расписал фасад панельной пятиэтажки в Бийске. Фото граффити автор опубликовал в своем instagram-аккаунте.

Дом, который разрисовал художник, находится в Бийске по адресу ул. Советская, 199/1.

В городском сообществе Бийск в социальной сети Вконтакте такое искусство приняли с восторгом. Некоторые уже переживают, что «комунальщики понаедут все это замазывать», однако создание граффити было организовано в рамках фестиваля уличного искусства «О2 Fest» при поддержке администрации города.

Пятиэтажка в Бийске. instagram.com/ilia_wince Пятиэтажка в Бийске. instagram.com/ilia_wince

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