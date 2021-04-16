Вдохновляющая история: барнаульский автор попал в число самых дорогих художников по версии Forbes

Аналитическое агентство InArt специально для Forbes Life составило список из 20 самых дорогих российских современных художников. В их число попал уроженец Барнаула Андрей Бергер, сообщает правительство Алтайского края.

Работа Андрея Бергера «Укок», созданная в 2019 году, ушла с молотка за 6 тысяч евро.

«Когда-то Андрей превратил „хулиганское“ хобби в прибыльный бизнес, создав успешное граффити-агентство. Сегодня он — востребованный и даже модный художник, творчество которого известно далеко за пределами России», — пишет об авторе пресс-служба краевого правительства.

Картина «Укок» была написана акрилом, эмалью, пастелью и аэрозольной краской. Аукцион проводила крупнейшая в Россия площадка по продаже современного искусства VLADEY.

«Работа была создана в горах Алтая после исследования заповедных мест, в которых Николай Рерих искал Шамбалу. Мощная энергетическая наполненность вылилась в серию абстрактных образов. Струи краски продолжают свое движение после нанесения на холст, оплетая пространство. Аэрозольная техника, которая ассоциируется с городской средой и брутальностью архитектуры, обретает иное прочтение, когда речь идет об осмыслении природной энергии», — так описал свою работу Бергер.

Что известно о художнике

Андрей Бергер родился в 1986 в Барнауле. В 2009 окончил Алтайский государственный технический университет им. Ползунова, факультет «Архитектура и дизайн». Другие источники утверждают, что вуз он так и не закончил, так как разочаровался в высшем образовании.

С 2011 года живет и работает в Новосибирске, с 2014 года — в Москве. Бергер работает в направлении изучения формы, материалов, пространства и его преобразований, пишет triumph.gallery.

«В своих работах Андрей исследует художественную форму с помощью смешения стилей и выразительных способов. Главным вектором творческой деятельности является перетекание графического стиля в разные плоскости, такие как дополненная реальность, видео, перфоманс, графика. Осмысляя возможность размывания жанровых границ, Бергер представляет каждую работу разложенной на несколько слоёв, каждый из которых является продолжением друг друга», — говорит об авторе институция современного искусства и культуры CUBE.

Одна из самых знаменитых работ Бергера в Барнауле — это голова льва на стене бывшей галереи «Соль».

Стрит-арт художник сделал в 2012 году на фестивале уличной графики. Сейчас здание галереи разрушено вместе с рисунком.

Стрит-арт проект галереи «Соль» vk.com/solbarnaul

Журналистам Бергер рассказывал, что оттачивал свое мастерство на территориях заброшенных заводов и в недостроенных зданиях в родном Барнауле, а учился по «картинкам», которыми художники обменивались на дискетах.

Тогда же художник начал монетизировать свое искусство — расписывал на заказ дома и гаражи (возможно, его работы можно найти в городе и сейчас). За самую первый стрит-арт — роспись ларька — Бергер получил 2 тыс. рублей, пишет РБК.

В 2007 году Бергер стал одним из инициаторов и художников стрит-арт объединения Paint Methods, которое объединило создателей граффити из Новосибирска, Омска, Красноярска и Барнаула. Вместе с другими авторами он стал проводить фестивали уличного искусства.



В частности, один из них прошел в 2009 году в Барнауле, в парке «Изумрудный» — тогда художники расписали борта двух тяжелых грузовиков.

Фургон одного из грузовиков с граффити. Алёна Шульман

В 2011 году в Новосибирске Бергер с другим опытным художником создал первое в России граффити-агентство First Graffiti Agency (FGA). Авторы выполняли заказные работы.

Позже барнаульский художник переехал в Москву один, где продолжил заниматься коммерческими проектами. Самый дорогой проект обошелся заказчикам в 3,5 млн руб. Всего за два года художественное агентство вышло на выручку в 30 млн. рублей.

Сегодня работы Андрея Бергера также участвуют в крупнейших российских и международных выставках.