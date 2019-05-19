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Жизнь

Художница из Барнаула встретилась с Федором Конюховым в Аргентине

Художница из Барнаула Виолетта Метелица встретилась в Аргентине с известным путешественником Федором Конюховым. Об этом в Facebook написал барнаульский фотохудожник Михаил Хаустов. Встреча с Конюховым проходила в Буэнос-Айресе 18 мая.

Федор Конюхов и Виолетта Метелица.
Федор Конюхов и Виолетта Метелица.
facebook.com/johnkhaum

Как рассказал Хаустов, на встрече в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе были российские эмигранты. Все желающие могли задать свои вопросы.

«18 мая 2019 года в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе прошла встреча с российским путешественником, священником, писателем и художником Федором Конюховым, совершающим одиночный кругосветный переход на весельной лодке „АКРОС“ в Южном полушарии. Он успешно завершил первый этап своего кругосветного путешествия, добравшись до мыса Горн», — рассказал фотограф.

Виолетта Метелица родилась в Барнауле, она член Союза художников, график, живописец, поэт. Холсты и графические произведения Метелицы украшают домашние интерьеры, частные галереи, находятся в экспозициях музеев России. Сейчас живет в Буэнос-Айресе.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов не планирует в ближайшее время новых морских путешествий и готовится к трем воздушным экспедициям. По словам его сына, британская компания Cameron balloons, которая изготавливала воздушные шары для экспедиций Конюхов, считает, что за 20 дней путешественник на новом транспортном средстве сможет, не снижаясь, сделать два оборота вокруг Земли за 20 дней.

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