«Хватит бояться, сделайте шаг к мечте». Астрологический прогноз на 7−13 июня

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 7 по 13 июня. Кому бояться незаконченных дел, кому — критики, а кому — собственных желаний, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Начало недели для большинства знаков зодиака будет неблагоприятным, возможные приступы беспокойства и панические атаки для тех, кто подвержен стрессу и мнительности. Всем остальным стоит также обратить внимание на свое настроение и психическое состояние. Постарайтесь держать эмоции под контролем. будьте бережнее. Ситуация изменится лишь к концу недели. Поэтому наберитесь терпения и великодушия.

Овен

От Овнов на этой неделе потребуется большая, чем обычно, ответственность и независимость. Поэтому старайтесь не распыляться и будьте сосредоточены и сконцентрированы на достижение конкретных целей. Постарайтесь больше планировать и обращать внимание на мелочи.

Телец

Тельцы на этой неделе будут особенно рассеяны и несобраны. Есть риск, что вы можете потерять или упустить что-то, о чем будете жалеть. Это может быть как отношение, так и какой-то предмет или возможность. Старайтесь смотреть чуть дальше, будьте более проницательны.

Близнецы

Близнецы будут получать то, что захотят, однако бойтесь своих желаний. Будьте внимательны к тому, что так сильно хотите. И пусть алчность и жадность не ослепят вас. Постарайтесь быть максимально щедрыми и бескорыстными.

В космосе. Сергей Рязанский , Роскосмос

Рак

Для того, чтобы Раки на этой неделе получили от жизни то, что они хотят, нужно проявить решительность и смелость. Хватит бояться и пятиться, пора сделать шаг вперед. Причем очень важно, чтобы это было не агрессивно, а твердо и спокойно. Соберитесь, порепетируете и действуйте. Ваш час настал!

Лев

Если Львы не научатся больше доверять людям, то окажутся в полном одиночестве. И эта неделя тому пример. Самый главный совет для вас — научитесь вставать на сторону оппонента. Это позволит вам трезво увидеть ситуацию, в которой вы оказались.

Дева

Чтобы у Дев эта неделя прошла гладко, им нужно больше прислушиваться к голосу своей интуиции. Очень хороший период для того, чтобы начать изучать гадальные или предсказательные системы. Это могут быть как метафорические карты, так и карты Таро. Обращайте больше внимания на приметы и сны.

Весы

У Весов очень хороший период для гармонизации семейных отношений. Самое время съездить куда-то на пикник или в путешествие. Главное не масштаб события, а та душевность, которой оно будет наполнено. Родные и близкие нуждаются в вашем внимании и любви.

Прогнозы. Астрология. pixabay.com

Скорпион

Для Скорпионов наступает неделя, в которой им необходимо закончиться все дела, которые они так давно откладывали. Заботы не позволят вам двигаться дальше, если вы не уделите им внимание. Наберитесь терпения и сил, чтобы пройти неделю достойно.

Стрелец

Красноречие Стрельцов на этой неделе будет выше всяких похвал. Вы будете поняты и услышаны. Ваши слова наконец-то обретут силу. Период очень хорош для завершения ссор, раздоров и конфликтов. С вами на удивление легко и быстро будут соглашаться и принимать вашу позицию.

Козерог

Козерогам нужно отказаться от самокритики и самоедства. Иначе на этой неделе от вас ничего не останется. Посмотрите, что сделали хорошего, и похвалите себя от всей души. Прекратите видеть то, что вы не сделали, а начните восхищаться проделанным трудом — это вас вдохновит.

Водолей

Водолеи на этой неделе будут просто баловнями судьбы. Все двери будут открыты. У вас будет все получаться. Вам будут везде рады. Остается лишь принять это и позволить счастью всегда быть в вашей жизни. Учитесь принимать подарки судьбы.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Рыбы

У Рыб на этой неделе может быть повышенная плаксивость и агрессивность. При этом для таких сильных негативных эмоций не будет никакого повода. Даст знать о себе накопившийся стресс и напряжение. Но есть и положительный момент — из-за этого вы будете очень тонко чувствовать переживания и эмоции других людей. Это позволит понять их позицию и мотивы.