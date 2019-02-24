И бесконечность: известный астрофизик назвал точную дату конца света

Космос пугает людей, и неудивительно, что многие ждут смерти для всего живого на Земле именно с небес. Ученые обычно эти сомнения развеивают. Однако дату Апокалипсиса немецкий астрофизик Себастьян фон Хорнер назначил с пугающей точностью.

По его расчетам, конец света произойдет 13 ноября 2026 года.

Именно в этот день, согласно расчетам ученого, население Земли перестанет расти экспоненциально и устремится к бесконечности.

Климатические изменения и непрерывный рост населения могут привести к тому, что человечество не будет способно себя прокормить. Это неизбежно выльется в голод, войны и эпидемии — таков сценарий астрофизика.

Для расчетов фон Хорнер тоже брал вполне серьезные показатели — плодовитость людей и средний возраст жизни. Позже другие ученые пересчитали формулы немца, и передвинули ожидаемый конец света на три столетия — где-то после 2300 года из-за глобального потепления человечество начнет вымирать.

Созерцание

Занимательный подход к вычислению даты конца света выдвинул в 1983 году астрофизик Брендон Картер (позже его умозаключения подтвердили другие видные ученые). Его учение о конце света гласит: человечество можно рассматривать как наблюдателя, созерцающего процесс развития собственной цивилизации. Вероятнее всего, мы находимся в середине этого процесса развития, и гораздо менее вероятно — что в конце или в самом начале.

Позже астрофизик Ричард Готт независимо сформулировал такую же гипотезу и даже создал математическую формулу, по которой можно вычислить возможность Апокалипсиса. По Готту, вероятность конца света в XXI веке колеблется от 15 до 30%, пишет mail.ru.

Луч смерти

Американские астрономы обнаружили, что к Земле приближается «луч смерти». Он представляет собой электромагнитные и гравитационные волны, радиоволны, гамма- и рентгеновские лучи, соединенные в единый пучок.

При приближении к планете подобное количество энергии может привести к уничтожению всего живого, уверены ученые.

Конец света может произойти из-за способности гравитационных волн образовывать черные дыры, которые поглотят небесное тело. Пока природа «луча смерти» и точная угроза неясны, но это станет известно позже, когда пучок энергии приблизится к Млечному Пути.

Впрочем, наверняка человек сможет приспособиться к любым медленным изменениям, а если что-то случится очень резко — то этого мы и заметить не успеем.