И чему учат в школе? Тест: смогли бы вы сдать ЕГЭ на 100 баллов

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Линейки в школах прошли, праздник закончился, цветы подарены, а это значит, что старшеклассникам пора готовиться к ЕГЭ. Аltapress.ru проводит свой блиц-экзамен по нескольким предметам для тех, кто в своей жизни так и не встретил эти три веселые буквы или прошел через них, или еще все сдаст на 100 баллов. Задания мы взяли из тренировочных вариантов.
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