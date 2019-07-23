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Жизнь

И девичья фамилия: появились подробности развода экс-короля Малайзии и «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммеда V сообщил, что развод с российской моделью все же состоялся, сообщает The Straits Times.

Пара. Свадьба.
Пара. Свадьба.
СС0

Бракоразводный процесс завершился в шариатском суде 1 июля. Оксану Воеводину (СМИ сообщают, что ее настоящая фамилия Дягилева) уведомили о расторжении брака ее адвокаты.

Официального свидетельства отцовства сына россиянки пока нет.

Ранее в Instagram «Мисс Москва» появилось видео, в котором пара рассказывает о любви друг к другу.

СМИ сообщали, что Мухаммад V и Оксана Воеводина расторгли брак, менее чем спустя год после свадьбы, пишет «Росбалт». Однако адвокат Воеводиной позже назвал эти слухи провокацией.

Оксана Воеводина уже переехала в Москву.

Свадьба и отречение

Празднование свадьбы пары состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года.

Свадьба состоялась по русскому обычаю, но с элементами малазийской свадьбы.

Традиционно свадебная церемония в Малайзии проводится в национальных костюмах и на специальном помосте, пишет yenicag.ru. Это особая деревянная беседка, красиво украшенная цветами. 49-летний жених вышел к публике в малайзийском национальном наряде, а невеста предстала в русском наряде.

Оксана приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, а также научилась носить хиджаб.

Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту.

По данным малайзийского издания, брак был оформлен 7 июня 2018 года.

В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояния населения.

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