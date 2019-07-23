И девичья фамилия: появились подробности развода экс-короля Малайзии и «Мисс Москва»

Бракоразводный процесс завершился в шариатском суде 1 июля. Оксану Воеводину (СМИ сообщают, что ее настоящая фамилия Дягилева) уведомили о расторжении брака ее адвокаты.
Официального свидетельства отцовства сына россиянки пока нет.
Ранее в Instagram «Мисс Москва» появилось видео, в котором пара рассказывает о любви друг к другу.
СМИ сообщали, что Мухаммад V и Оксана Воеводина расторгли брак, менее чем спустя год после свадьбы, пишет «Росбалт». Однако адвокат Воеводиной позже назвал эти слухи провокацией.
Оксана Воеводина уже переехала в Москву.
Свадьба и отречение
Празднование свадьбы пары состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года.
Свадьба состоялась по русскому обычаю, но с элементами малазийской свадьбы.
Традиционно свадебная церемония в Малайзии проводится в национальных костюмах и на специальном помосте, пишет yenicag.ru. Это особая деревянная беседка, красиво украшенная цветами. 49-летний жених вышел к публике в малайзийском национальном наряде, а невеста предстала в русском наряде.
Оксана приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, а также научилась носить хиджаб.
Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту.
По данным малайзийского издания, брак был оформлен 7 июня 2018 года.
В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояния населения.