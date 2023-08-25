25 августа
﻿
Жизнь

И на жаренье, и на суп. Очередной гриб-гигант нашли в Алтайском крае

Огромный гриб нашли в окрестностях Павловска 25 августа, передают в сообществе Barnaul 22.

Гриб-гигант.
Гриб-гигант.
Barnaul 22

Судя по всему, гриб-мутант - это масленок.

В комментариях шутят, что одного такого экземпляра должно хватить и чтобы суп сварить, и чтобы пожарить.

Тем временем грибы-мутанты находят в Павловском районе. Гигантский дождевик обнаружили жители в местных лесах.

Кстати, биолог АлтГУ рассказал, опасны ли такие гиганты. Оказалось, навредить могут лишь те грибы, которые растут в городе или близко к населенным пунктам.

Размер же лесных грибов неважен.

Ранее в Минприроды рассказали, какие места в Алтайском крае - самые грибные.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость