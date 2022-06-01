«И сердце ёкнуло». Как «День аиста» помогает семьям быть счастливее

Бытует мнение, что детей берут в семью, потому что «хотят денег». Наталья Югонсон, приёмная мама и руководитель краевой общественной организации усыновителей «День аиста», с этим стереотипом категорически не согласна: «Я не встречала таких семей. И ни разу не видела очередь из желающих поменять свою работу на воспитание детей-сироток»

В начале 2000-х Наталья познакомилась с новосибирской организацией «День Аиста», где ей помогли принять решение об усыновлении. Когда её семья с маленьким сыном переехала из Новосибирска в Барнаул, Наталья нашла усыновителей здесь. И в 2011 году команда мам и психологов создала некоммерческую организацию по типу новосибирской. Название решили не менять. Оно показалось самым подходящим, ведь «День Аиста» — это особенный праздник. День, когда ребенок нашёл новую семью, попал к маме и папе.

Психологи в помощь

Двигала барнаульскими «Аистами» сила энтузиазма и уверенность в том, что приёмным родителям нужна поддержка друг друга и профессиональных психологов. Психологи способны быстрее и эффективнее помочь родителям избавиться от страхов, пройти период адаптации, справиться с кризисами и научиться строить гармонию в семье, где появился приёмный ребёнок.

Начинается путь к встрече с ребенком с ответа на вопрос «Зачем я это делаю?». С точки зрения психологии, понимание мотивов к усыновлению, чрезвычайно важно.

«Самая частая из причин усыновления — есть родительский потенциал и ресурсы. Часто усыновляют из-за бесплодия или лишившись своего ребенка. Есть ситуации, когда погибают родители, или они становятся неспособными воспитывать детей. Тогда родственники забирают кровных детей к себе. Бывают мотивы, на которые стоит обратить более пристальное внимание: к примеру, желание сплотить брак или жалость к сироте. На таких мотивах родители далеко не уедут — или перегорят, или разочаруются. Брак еще быстрее распадется, а жалость будет усиливаться, но не к ребенку, а к себе, — объясняет Наталья Югонсон. — Поэтому мы уделяем этой теме особое внимание».

Снять розовые очки и исцелить искусством

Команда барнаульских «Аистов» уверена: усыновителей нельзя бросать один на один с трудностями. Для сопровождения приёмных семей в организации реализуются специально разработанные программы: тренинги Школы приемных родителей, Родительский университет, Родительские беседки, группа для подростков «Путь к себе».

«Смысл наших программ — подготовить к разным ситуациям, которые могут возникнуть в семье, решившей принять ребёнка, — рассказывает Наталья. — Тренинги необходимы прежде всего для того, чтобы снять „розовые очки“ у потенциальных родителей, дать им всю информацию об особенностях детей, переживших травму сиротства, о том, с какими сложностями им придется столкнуться в процессе адаптации семьи. Наша задача — снизить количество возвратов и помочь приёмным семьям стать гармоничнее и счастливее».

Наталья Югонсон. День аиста. предоставлено altapress.ru

На создание гармоничных отношений в семье работает и авторский курс арт-терапии. Его ведёт сама Наталья Югонсон, по первому образованию дизайнер, а по второму — психолог. Арт-терапия — это «исцеление искусством». С помощью метафор и символов специалист помогает человеку погрузиться во внутренний мир, найти ответы и справиться с проблемами через творческое самовыражение.

«Приёмный — равно родной»

Программы, разработанные «Аистами», легли в основу их проекта «Приёмный — равно родной». Проект в 2021 году победил в конкурсе Фонда президентских грантов и получил поддержку — более 4 млн. рублей. Сейчас идёт реализация второго этапа проекта.

Грантовые средства на региональном и федеральном уровне выделялись «Дню аиста» и раньше. Как правило, они шли на оплату аренды помещения и специалистов. Финансовая поддержка на основе грантов показывает, что государство заинтересовано в развитии организаций НКО-сектора, которые помогают решать проблемы детей-сирот и действуют в одном направлении со службами опеки и усыновления.

Не супергерои

На средства гранта «Аисты» арендовали новое помещение на Островского, 23. В большом пространстве они сделали всё, чтобы детям и родителям было комфортно. Уютная детская с игрушками, комната для личных бесед с психологами, зал для тренингов, дружеских встреч и совместных праздников.

Новый дом. День аиста. предоставлено altapress.ru

На стенах — картины Натальи, детские рисунки и фотовыставка приёмных семей. Смотришь на фото, видишь счастливые лица и думаешь: «Какие крутые люди! Настоящие герои!».

Однако этот восторг Наталья не разделяет: «Мы считаем, что усыновление — это не яркий гражданский подвиг, а естественный способ пополнения семьи. Нам хочется, чтобы общество воспринимало каждого ребенка как ценного и „своего“. К сожалению, до сих пор родителям приходится сталкиваться с пренебрежительным отношением и даже осуждением со стороны других людей, а порой и специалистов. Наша задача — показать всем, что приемные родители, так же, как и кровные, порой испытывают трудности и нуждаются в поддержке, но это обычные семьи, очень разные и счастливые по-своему».

Опыт позитивного усыновления

Недавно «День аиста» отметил 11-летие. Был праздник — душевный и искренний. Пришли старые и новые друзья, собралось вместе сообщество единомышленников — людей, которые помогают организации, коллег — общественных деятелей и социальных предпринимателей, и, конечно, семьи, которые открыто и искренне рассказывают свои истории и делятся радостями приёмного родительства.

Самим фактом своего позитивного опыта жизни эти семьи шлют миру послание: в основе усыновления кроется не жажда наживы, а любовь — настоящая и деятельная. И таких приёмных семей очень много. Приходите, и убедитесь в этом лично.

«День Аиста» всегда рад новым друзьям.