+129 и 10 смертей. Коронастатистика в Алтайском крае продолжает бить антирекорды

За сутки в Алтайском крае выявили 129 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили 7 октября в оперативном штабе.

В Барнауле выявили 47 новых случаев, в Бийске — 17, в Первомайском районе — 9, Камене-на-Оби — 6. Змеиногорский и Локтевский районы — по 5 заболевших, Славгород, Зональный, Крутихинский, Солонешенский районы — по 3 заболевших, Алейск, Калманский, Смоленский, Целинный Шипуновский районы — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Рубцовск, Алейский, Алтайский, Бийский, Ельцовский, Косихинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по одному заболевшему.

В госпиталях проходят лечение 1363 пациента, амбулаторно — 15. Количество тяжелобольных составляет 265, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 97.

В госпиталях осталось 446 свободных коек.

За весь период скончалось 547 человек, за прошедшие сутки — 10 человек.

Всего в крае инфицированных — 14 577, количество выписанных по выздоровлению — 12 652 человека (за прошедшие сутки выздоровело 94 пациента).

Ранее рекордное количество случаев зафиксировали 15 июля — 246.