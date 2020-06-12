«И так сойдет»: барнаульцев возмутил вид нового кривого тротуара

Подписчики сообщества Barnaul 22 поделились снимками свежеуложенной тропинки на ул. Попова. По их мнению, она никак не соответствует понятию проекта «комфортная городская среда».

По словам очевидцев, ежедневно по этой дороге проходят множество людей.

«При этом пожалели материалов на ширину тротуара, сложно разойтись при встрече с детской коляской. А сбоку у нас огромное пустое никак не используемое пространство. И не понятно, зачем повороты на 90 градусов, если можно было сделать тротуар по диагонали. В итоге люди натопчут тропинку по земле», — прокомментировали состояние дорожки барнаульцы.

Также они обратили внимание на яму-ливневку «отвратительного вида», о которую можно «сломать ноги».

Горожане задаются вопросом, как можно допускать принятие подобных некачественных работ.

Напомним, что на соседней улице Памфиловцев администрацией города были запланированы серьезные изменения. По программе «Комфортная городская среда» должен был преобразиться сквер и отремонтирован фонтан. Однако выполненные работы значительно отличаются от проекта.