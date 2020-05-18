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18 мая
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Жизнь

И умерли в один день: ушли из жизни сразу два вора в законе

Проживающий в Чечне криминальный авторитет Ислам Эдильгиреев (Ислам Большой) и известный на Украине Владимир Дрибный (Полтава) умерли в один день — 15 мая, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Оба деятеля преступного мира имели статус воров в законе.

Смерть обоих воров не носит насильственный характер.

Причиной смерти Эдтльгиреева стало повышенное давление. Ему было 44 года.

Его короновали в Москве в 2013 году. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ «Хранение и сбыт наркотиков». Ислам Большой хотел стать главным вором в законе по Чечне, но сделать это ему не удалось.

Дрибный, родившийся в Полтаве, тоже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2017 году украинская полиция изъяла у него воровской «общак» в один миллион долларов, но потом вернула, извинившись, пишет «МК».

Дрибному было 82 года. Причиной смерти стала онкология.

Тело в камере

В сентябре 2018 года тело нижегородского «вора в законе» Владимира Вагина по кличке Вова Вагон обнаружено в одной из исправительных колоний (ИК) Пермского края.

Вагон получил титул «законника» в 1995 году. Наряду с такими авторитетами, как Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Вася Воскрес), он считался одной из ключевых фигур славянской части клана одного из главных воров в законе постсоветского пространства Аслана Усояна (Дед Хасан).

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