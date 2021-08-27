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Жизнь

И в тесто, и в салат. 3 необычных рецепта сочных блюд из бананов

День любителей бананов отмечают в мире 27 августа. Для любителей сладкого желтого фрукта altapress.ru подобрал 3 рецепта банановых деликатесов. И среди них есть даже хлеб.

Бананы. Фрукты.
Бананы. Фрукты.
открытые источники в интернете
1 Банановый хлеб

Ингредиенты

  • Бананы — 3 штуки;
  • Сливочное масло — 90 г;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 150 г;
  • Куриное яйцо — 1 штука;
  • Пшеничная мука — 180 г;
  • Ванильный экстракт — 0,5 чайной ложки.
Бананы.
Бананы.
открытые источники в интернете

Приготовление

  1. Спелые бананы очистить и размять в миске. Добавить 80 г растопленного масла.
  2. Добавить к бананам взбитое яйцо, сахар, соль, разрыхлитель и ванильный экстракт. Перемешать до однородности.
  3. Перелить тесто в смазанную сливочным маслом форму и отправить в духовку на 45−50 минут при 180 градусах.
  4. Готовый хлеб вытащить из духовки, оставить на 10−15 минут. Затем нужно вынуть его из формы и дать остыть. Готово!
2 Пикантный банановый салат

Ингредиенты

  • Банан — 1 штука;
  • Перец болгарский — 1 штука;
  • Виноград — 100 г;
  • Лук красный — 0,5 штуки;
  • Шпинат — 1 пучок;
  • Лимон — 1 штука;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Перец черный — 1 щепотка;
  • Оливковое масло — 4−5 столовых ложек.
Средних размеров банан.
Средних размеров банан.
izismile.com

Приготовление

  1. Листья шпината промыть, нарезать, высыпать на тарелку.
  2. Нарезанный тонкими ломтиками красный лук положить поверх шпината.
  3. Банан с луком полить лимонным соком;
  4. Добавить виноград (желательно без косточек);
  5. Добавить тонко нарезанный болгарский перец;
  6. Вмешать соль, специи и оливковое масло. Салат можно подавать.
3 Жареные бананы по-простому

Ингредиенты

  • Банан — 2 штуки;
  • Растительное — 1−2 столовых ложки;
  • Сахар или сахарная пудра — по вкусу.
Белиз — порцию жареных бананов на улице.
Белиз — порцию жареных бананов на улице.
milosskaya.ru

Приготовление

  1. Очистить бананы. Почерневшие их участки лучше удалить.
  2. Нарезать бананы небольшими кусочками.
  3. Нагреть масло на сковороде и обжарить на нем нарезанные бананы с двух сторон до румяной корочки.
  4. Готовое угощение выложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Посыпать сахаром или сахарной пудрой и можно подавать к столу!
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