И в тесто, и в салат. 3 необычных рецепта сочных блюд из бананов

1 Банановый хлеб
Ингредиенты
- Бананы — 3 штуки;
- Сливочное масло — 90 г;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 150 г;
- Куриное яйцо — 1 штука;
- Пшеничная мука — 180 г;
- Ванильный экстракт — 0,5 чайной ложки.
Бананы.
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Приготовление
- Спелые бананы очистить и размять в миске. Добавить 80 г растопленного масла.
- Добавить к бананам взбитое яйцо, сахар, соль, разрыхлитель и ванильный экстракт. Перемешать до однородности.
- Перелить тесто в смазанную сливочным маслом форму и отправить в духовку на 45−50 минут при 180 градусах.
- Готовый хлеб вытащить из духовки, оставить на 10−15 минут. Затем нужно вынуть его из формы и дать остыть. Готово!
2 Пикантный банановый салат
Ингредиенты
- Банан — 1 штука;
- Перец болгарский — 1 штука;
- Виноград — 100 г;
- Лук красный — 0,5 штуки;
- Шпинат — 1 пучок;
- Лимон — 1 штука;
- Соль — 1 щепотка;
- Перец черный — 1 щепотка;
- Оливковое масло — 4−5 столовых ложек.
Средних размеров банан.
izismile.com
Приготовление
- Листья шпината промыть, нарезать, высыпать на тарелку.
- Нарезанный тонкими ломтиками красный лук положить поверх шпината.
- Банан с луком полить лимонным соком;
- Добавить виноград (желательно без косточек);
- Добавить тонко нарезанный болгарский перец;
- Вмешать соль, специи и оливковое масло. Салат можно подавать.
3 Жареные бананы по-простому
Ингредиенты
- Банан — 2 штуки;
- Растительное — 1−2 столовых ложки;
- Сахар или сахарная пудра — по вкусу.
Белиз — порцию жареных бананов на улице.
milosskaya.ru
Приготовление
- Очистить бананы. Почерневшие их участки лучше удалить.
- Нарезать бананы небольшими кусочками.
- Нагреть масло на сковороде и обжарить на нем нарезанные бананы с двух сторон до румяной корочки.
- Готовое угощение выложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Посыпать сахаром или сахарной пудрой и можно подавать к столу!