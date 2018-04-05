5 апреля отмечают Международный день супа. Лучшие рецепты наваренных блюд

Во многих странах мира 5 апреля отмечают День супа. Это блюдо традиционно считается "первым" и составляет важную часть здорового рациона. Altapress.ru собрал несколько вкусных рецептов, которыми можно порадовать близких в праздник.
Насколько любят суп в России?
В России каждый год съедают 30 млрд порций супа. В это число входят борщи, бульоны, щи. Во всем мире больше россиян супы едят только китайцы, пишет my-calend.ru.
Как отпраздновать Международный день супа?
Традиционно праздник отмечается застольем, на котором подают изысканные, необычные супы кухонь разных стран: например, айнтопф, мисо-суп, гаспачо или харчо.
Как приготовить суп немецкой кухни — айнтопф?
Вам понадобится:
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700 г мякоти говядины;
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3-4 картофелины;
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300 г стручковой фасоли;
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1 головка репчатого лука;
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300 г красной консервированной фасоли;
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2 зубчика чеснока;
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1 сладкий перец;
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Соль, черный молотый и душистый перец по вкусу;
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2-3 лавровых листа;
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Растительное масло для жарки, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
У кастрюли должно быть толстое дно. Влейте в нее немного растительного масла и разогрейте на огне. Добавьте нарезанное кусочками мясо, хорошо обжарьте. Налейте воды так, чтобы она покрыла мясо, добавьте перец горошком. Тушить следует в течение 30-40 минут. Нарежьте лук, капусту, морковь, перец. С консервированной фасоли слейте сок. Чеснок нарежьте очень мелко. Овощи и фасоль добавьте к мясу, посолите, поперчите. Добавьте лавровый лист и тушите в течение получаса. После того, как выключите огонь, хорошо перемешайте суп, добавьте мелко нарезанную зелень по вкусу и дайте настояться около 15 минут.
Как приготовить персидский йогуртовый суп?
Вам понадобится:
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4 стакана натурального йогурта;
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2 стакана мелко нарезанных огурцов;
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0,7 стакана изюма без косточки;
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2 зубчика чеснока;
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5 чайных ложек укропа;
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Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Йогурт нужно слегка взбить миксером и смешать с мелко нарезанными огурцами, изюмом. Чеснок разомните и тоже добавьте в смесь.
Добавьте стакан холодной воды. Добавьте соль и перец.
Охладите суп в холодильнике в течение часа. Подавать следует, смешав с нарезанным укропом и дроблеными грецкими орехами.
Как приготовить мексиканский суп с курицей?
Вам понадобится:
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Куриная грудка;
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1 головка репчатого лука;
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1 банка красной консервированной фасоли;
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50 г мелкой вермишели;
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100 г замороженной кукурузы;
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Соль, укроп, молотый красный перец по вкусу.
Способ приготовления:
Из куриной грудки нужно сварить бульон. Затем отделите мясо от костей, нарежьте мелко. Мелко нашинкуйте и обжарьте лук в глубоком сотейнике на разогретом оливковом масле до прозрачности. Затем к луку добавьте кусочки курицы и обжаривайте еще несколько минут.
Фасоль (без жидкости) отправьте в сотейник. Добавьте перец, перемешайте, обжаривайте еще 3-5 минут. Затем влейте бульон, посолите. Дайте 5 минут повариться, добавьте кукурузу и вермишель. Еще 5 минут пусть постоит на огне. Затем выключите огонь, накройте блюло крышкой, дайте настояться.
Подавать суп лучше всего с мелко порубленным укропом и начос (кукурузными чипсами).
Источник: портал kitchenmag.ru