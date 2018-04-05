5 апреля отмечают Международный день супа. Лучшие рецепты наваренных блюд

Насколько любят суп в России?

В России каждый год съедают 30 млрд порций супа. В это число входят борщи, бульоны, щи. Во всем мире больше россиян супы едят только китайцы, пишет my-calend.ru.

Как отпраздновать Международный день супа?

Традиционно праздник отмечается застольем, на котором подают изысканные, необычные супы кухонь разных стран: например, айнтопф, мисо-суп, гаспачо или харчо.

Краткое содержание

Как приготовить суп немецкой кухни — айнтопф?

Вам понадобится:

700 г мякоти говядины;

3-4 картофелины;

300 г стручковой фасоли;

1 головка репчатого лука;

300 г красной консервированной фасоли;

2 зубчика чеснока;

1 сладкий перец;

Соль, черный молотый и душистый перец по вкусу;

2-3 лавровых листа;

Растительное масло для жарки, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

У кастрюли должно быть толстое дно. Влейте в нее немного растительного масла и разогрейте на огне. Добавьте нарезанное кусочками мясо, хорошо обжарьте. Налейте воды так, чтобы она покрыла мясо, добавьте перец горошком. Тушить следует в течение 30-40 минут. Нарежьте лук, капусту, морковь, перец. С консервированной фасоли слейте сок. Чеснок нарежьте очень мелко. Овощи и фасоль добавьте к мясу, посолите, поперчите. Добавьте лавровый лист и тушите в течение получаса. После того, как выключите огонь, хорошо перемешайте суп, добавьте мелко нарезанную зелень по вкусу и дайте настояться около 15 минут.

Как приготовить персидский йогуртовый суп?

Вам понадобится:

4 стакана натурального йогурта;

2 стакана мелко нарезанных огурцов;

0,7 стакана изюма без косточки;

2 зубчика чеснока;

5 чайных ложек укропа;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Йогурт нужно слегка взбить миксером и смешать с мелко нарезанными огурцами, изюмом. Чеснок разомните и тоже добавьте в смесь.

Добавьте стакан холодной воды. Добавьте соль и перец.

Охладите суп в холодильнике в течение часа. Подавать следует, смешав с нарезанным укропом и дроблеными грецкими орехами.

Как приготовить мексиканский суп с курицей?

Вам понадобится:

Куриная грудка;

1 головка репчатого лука;

1 банка красной консервированной фасоли;

50 г мелкой вермишели;

100 г замороженной кукурузы;

Соль, укроп, молотый красный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Из куриной грудки нужно сварить бульон. Затем отделите мясо от костей, нарежьте мелко. Мелко нашинкуйте и обжарьте лук в глубоком сотейнике на разогретом оливковом масле до прозрачности. Затем к луку добавьте кусочки курицы и обжаривайте еще несколько минут.

Фасоль (без жидкости) отправьте в сотейник. Добавьте перец, перемешайте, обжаривайте еще 3-5 минут. Затем влейте бульон, посолите. Дайте 5 минут повариться, добавьте кукурузу и вермишель. Еще 5 минут пусть постоит на огне. Затем выключите огонь, накройте блюло крышкой, дайте настояться.

Подавать суп лучше всего с мелко порубленным укропом и начос (кукурузными чипсами).

Источник: портал kitchenmag.ru