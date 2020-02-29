Свой жизненный путь он начинал далеко не с шелковых пеленок. Родился во Фрунзенской долине Киргизской ССР. Долгие годы жил в самом Фрунзе. Первые свои деньги заработал еще в подростковом возрасте тяжким трудом: делал саманные кирпичи, сколачивал ящики под фрукты, разгружал вагоны с овощами и прочее. После школы стал студентом московской ветеринарной академии. Повышенной стипендии ему не хватало, поэтому с друзьями подрабатывал на овоще базе. Поэтому он знает цену человеческого труда.

Ибрагимов Алиджан Рахманович с заботой о людях

В СМИ много информации о многогранной бизнес деятельности Ибрагимова Алиджана Рахмановича, но редко увидишь статьи о его благотворительной активности. За помощью к нему обращаются довольно часто и немало случаев, когда он оказал финансовую поддержку для спасения тяжелобольных.

Пользуясь высоким положением совладельца ENRC, он помогает финансово работникам своих предприятий, входящих в корпорацию и членам их семей. Они всегда могут рассчитывать на помощь в трудную минуту в рамках деятельности созданного им фонда «Комек». Кроме того, Алиджан Ибрагимов вкладывается в развитие инфраструктуры районов, где расположены его предприятия.

По своим убеждениям он демократ и человек верующий, вместе с Машкевичем он занимался налаживанием мостов между иудеями, христианами и мусульманами, как в внутри Казахстана, так и за его пределами. Он с друзьями на международном уровне доказывал, что Казахстан стал примером уживчивости разных религиозных убеждений, страной, победившей антисемитизм. Алиджан Ибрагимов ярый противник экстремизма и террористических организаций.

Помощь в кризисный год

После кризиса в 1998, Алиджан Ибрагимов на совете Евразийского банка стал инициатором принятия решения по вопросу освобождения от уплаты процентов по ипотеке самые незащищенные слои населения. Такое решение было принято не всеми с радостью, но Алиджан Рахманович был непоколебим в своем мнении. Он уверен, что нельзя бить и без того пострадавших людей, нужно дать им время оправиться. Такие поступки если бы находили отклик в сердцах всех бизнесменов, то жизнь стала бы намного легче.

Состояние экологии — важный вопрос для Алиджана Ибрагимова

Ибрагимов Алиджан Рахманович осознает, что промышленность кроме того, что дает возможность стране процветать, обеспечивая людей заработком, а казну налогами, но и наносит урон экологии. Еще в 1989 году в статусе гендиректора коммерческого центра «Невада-Семипалатинск» и АО «Невада-семей» активно вел антиядерную деятельность.

Экологическое движение «Невада-Семипалатинск» стало ответом на произошедшую утечку радиоактивного газа полигоне. Участники движения выступали за прекращение использования полигона в Семипалатинске раз и навсегда. Ибрагимов Алиджан Рахманович брал непосредственное участие в помощи населению жившему в этом регионе. Движение вышло на международный уровень, когда к нему присоединились сторонники из США, лично прибывшие в Казахстан.

Кроме всего «Невада-Семей» взяло на себя работу по просвещению молодежи молодой республики Казахстан и всего мира. Участники движения ставят в пример пагубное воздействие ядерных испытаний в Семипалатинске и пытаются привить экологически позитивное мышление по отношению к родной природе.

Забота о национальном автоспорте — ТК «Сокол»

Не многие знают об многолетнем увлечении миллиардера гонками. Чтобы обеспечить спортсменам первоклассное место для проведения соревнований на высоком уровне, Алиджан Ибрагимов построил тренировочный комплекс «Сокол». Здесь все, кто желает, может вести свои тренировки по мотокроссу, автогонкам, а также дрэг-рейсингу. Под чутким руководством его сыновей, на 200 га в Алматинской области вырос спорткомплекс. На строительство ушло 40 млн долларов, которые Алиджану и сыновьям отбить вряд ли когда-нибудь получилось бы. И он это прекрасно знал. Однако регион значительно оживился, начала развиваться инфраструктура, много людей получили стабильный заработок, благодаря инициативе Алиджана Рахмановича.