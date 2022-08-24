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Жизнь

Идея пустить трамваи по Павловскому тракту закладывается в генплан Барнаула

Идея о запуске трамваев по Павловскому тракту закладывается в генплан Барнаула, но ее реализация обойдется слишком дорого. Об этом сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев в ходе работы дискуссионного клуба СМГ «Точка зрения». Его слова приводит «МК на Алтае».

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев
Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев
barnaul.org

«Это неизбежно связано с реконструкцией самой дороги, сноса зданий. Это большой и глобальный вопрос. Он интересен для развития города, но стоимость реализации высока», — уточнил Антон Шеломенцев.

В качестве подтверждения своим словам чиновник привел примерную стоимость прокладки одного километра трамвайного пути. Она составляет порядка 100 млн рублей, уточнил заместитель главы краевой столицы.

Ранее сообщалось, что мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что хочет перекрыть проспект Ленина и сделать из него пешеходную зону. По его словам, можно отсечь участок от гостиницы «Алтай» — и на выходные он будет пешеходной зоной.

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