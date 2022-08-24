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Жизнь

Вячеслав Франк хочет закрыть проспект Ленина и сделать из него пешеходную зону

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поучаствовал в работе дискуссионного клуба «Сибирской медиагруппы» «Точка зрения». Он заявил, что хочет перекрыть пр. Ленина и сделать из него пешеходную зону, пишет «МК на Алтае».

Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Анна Зайкова.

Франк рассказал, что через пару лет планирует закрыть часть пр. Ленина.

По его словам, можно отсечь участок от гостиницы «Алтай» — и на выходные он будет пешеходной зоной. Так, глава Барнаула хочет превратить оживленную улицу в еще один Арбат.

«Посмотрим, в каких объемах. Я уже об этом говорил, мы к этому идем. Условно, отсечем от гостиницы „Алтай“ и на выходные дни это будет пешеходная зона. Может быть с 17 часов… Но это уже детали. Вот так я вижу Ленинский проспект для себя, что он будет пешеходным в разумном пределе», — отметил Вячеслав Франк.

Мэр рассказал и о других планах. Например, он отметил непрезентабельный вид фонтана напротив театра драмы им. По словам Франка, его нужно менять, потому что сейчас барнаульцы и гости краевой столицы видят только «безобразные трубы».

Ранее на барнаульском Арбате прошел показ мод.

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