Вячеслав Франк хочет закрыть проспект Ленина и сделать из него пешеходную зону

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поучаствовал в работе дискуссионного клуба «Сибирской медиагруппы» «Точка зрения». Он заявил, что хочет перекрыть пр. Ленина и сделать из него пешеходную зону, пишет «МК на Алтае».

Франк рассказал, что через пару лет планирует закрыть часть пр. Ленина.

По его словам, можно отсечь участок от гостиницы «Алтай» — и на выходные он будет пешеходной зоной. Так, глава Барнаула хочет превратить оживленную улицу в еще один Арбат.

«Посмотрим, в каких объемах. Я уже об этом говорил, мы к этому идем. Условно, отсечем от гостиницы „Алтай“ и на выходные дни это будет пешеходная зона. Может быть с 17 часов… Но это уже детали. Вот так я вижу Ленинский проспект для себя, что он будет пешеходным в разумном пределе», — отметил Вячеслав Франк.

Мэр рассказал и о других планах. Например, он отметил непрезентабельный вид фонтана напротив театра драмы им. По словам Франка, его нужно менять, потому что сейчас барнаульцы и гости краевой столицы видят только «безобразные трубы».

Ранее на барнаульском Арбате прошел показ мод.