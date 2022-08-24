Вячеслав Франк хочет закрыть проспект Ленина и сделать из него пешеходную зону

Франк рассказал, что через пару лет планирует закрыть часть пр. Ленина.
По его словам, можно отсечь участок от гостиницы «Алтай» — и на выходные он будет пешеходной зоной. Так, глава Барнаула хочет превратить оживленную улицу в еще один Арбат.
«Посмотрим, в каких объемах. Я уже об этом говорил, мы к этому идем. Условно, отсечем от гостиницы „Алтай“ и на выходные дни это будет пешеходная зона. Может быть с 17 часов… Но это уже детали. Вот так я вижу Ленинский проспект для себя, что он будет пешеходным в разумном пределе», — отметил Вячеслав Франк.
Мэр рассказал и о других планах. Например, он отметил непрезентабельный вид фонтана напротив театра драмы им. По словам Франка, его нужно менять, потому что сейчас барнаульцы и гости краевой столицы видят только «безобразные трубы».