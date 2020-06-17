Идею сократить новогодние праздники оценил Минтруд РФ

Российский Минтруд, комментируя урезание праздничных дней, подчеркнул, что новогодние каникулы закреплены в Трудовом кодексе, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году ради компенсации нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

Минтруд подчеркнул, что менять правила можно только в процессе дискуссии с работниками и работодателями.

«Трудовой кодекс определяет, что 1−6, а также 8 января являются Новогодними каникулами, тогда как 7 января празднуется Рождество Христово», — разъяснили в ведомстве.

Урезание выходных поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Ранее он заявил, что россияне бездельничают на каникулах.