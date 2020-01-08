Онищенко заявил, что жители регионов бездельничают на каникулах

Длинные новогодние праздники в России нужно отменять, потому что на каникулах граждане могут только «бездельничать». Об этом заявил в интервью ura.ru депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По мнению экс-главы Роспотребнадзора, в большинстве городов России просто отсутствуют развлечения, поэтому на каникулах люди занимаются «бдением перед телевизором». Если в Москве власти могут организовать отдых для нескольких миллионов человек, то в других городах страны заняться нечем, — считает депутат. Безделье, по его мнению, приводит к таким проблемам как чревоугодие и злоупотребление алкоголем.

Геннадий Онищенко предложил сократить длительность новогодних праздников, приведя в пример зарубежный опыт.

«Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — заявил Депутат Госдумы.

Ранее эксперты компаний по поиску работы рассказали, как можно заработать около 100 тысяч рублей в месяц в новогодние праздники.