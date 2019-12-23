Эксперты рассказали, как заработать в новогодние каникулы

Эксперты компаний по поиску работы рассказали, как можно легко заработать около 100 тыс. рублей в месяц в новогодние праздники.

Это хорошая пора для временной подработки в сфере развлечений, доставки товаров или продажи сувениров и билетов, фотографии и видеосъемок.

Средний заработок за такую работу в праздники может превышать 100 тыс. рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе рекрутингового портала HeadHunter.

Так, в Москве и Санкт-Петербурге компании сейчас набирают аниматоров и сработавшиеся пары Дедов Морозов и Снегурочек, обещая заработок до 140 тыс. рублей.

Водитель-курьер на личном автомобиле в Москве может заработать до 130 тыс. рублей. Чуть меньше предлагают в другой компании фотографам за работу на новогодних елках.

В предновогодний период магазины испытывают сильную нагрузку и нуждаются в дополнительном персонале. Поэтому торговые центры набирают продавцов-консультантов и внутренних курьеров, обещая хорошие условия работы и достойную зарплату, пишет bfm.ru.

Крупные гипермаркеты также ищут сейчас сотрудников, предлагая кассиру или товароведу 30−40 тыс. рублей за месяц, сообщили в пресс-службе интернет-ресурса Superjob.

Сейчас также хорошее время подработать официантом на корпоративах.

Однако столичные и питерские ставки наверняка по своей сумме отличаются в меньшую сторону от региональных.