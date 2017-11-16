Опрос. У кого растет зарплата в Алтайском крае?

— У меня оклад 4 552 рубля за работу соцпедагога в школе, рабочий день с 7:30 до 17:00, бывает и до 18:00, и до 19:00, и до 21:00, а то и вовсе ночую. За уроки (10 часов в неделю) мне платят 3 282,54 рублей плюс как молодому специалисту надбавка 1 365 рублей. Итого: 9 199,54 — 13% = 8003,59 рублей с районным коэффициентом. Выходных нет, всегда нужно писать планы, отчеты, конспекты. Работы уйма, а зарплата нищенская, и роста не предвидится. Вот она забота государства о тех, в чьих руках воспитание поколения.