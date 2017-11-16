Опрос. У кого растет зарплата в Алтайском крае?

Читателей сайта altapress.ru взволновала вышедшая 14 ноября публикация о том, что в Алтайском крае растут зарплаты. Минтруд утверждает, что среднемесячный заработок сотрудников организаций региона вырос на 6,9% по сравнению с прошлым годом и составил почти 22 тыс. рублей. В сентябре размер зарплаты превысил 22,8 тыс. рублей. Эти цифры вызвали много вопросов, и редакция решила узнать у жителей региона, что произошло с их зарплатой.
Мария Орехова,
продавец магазина одежды:
— У меня вырос оклад, но зарплата осталась такой же. Работодатель просто перенес деньги из премиальной части. С одной стороны, это хорошо, больше шансов получить кредит, например. С другой — хотелось бы, чтобы все-таки зарплата росла, а не переливалась из одной бочки в другую.
Алиса,
педагог (комментарий с сайта altapress.ru):
— У меня оклад 4 552 рубля за работу соцпедагога в школе, рабочий день с 7:30 до 17:00, бывает и до 18:00, и до 19:00, и до 21:00, а то и вовсе ночую. За уроки (10 часов в неделю) мне платят 3 282,54 рублей плюс как молодому специалисту надбавка 1 365 рублей. Итого: 9 199,54 — 13% = 8003,59 рублей с районным коэффициентом. Выходных нет, всегда нужно писать планы, отчеты, конспекты. Работы уйма, а зарплата нищенская, и роста не предвидится. Вот она забота государства о тех, в чьих руках воспитание поколения.
Александр Герасимов,
юрисконсульт компании "Трансфинит Групп":
— Если брать по сравнению с 2016 годом, то да, выросла значительно. Думаю, это из-за того, что я наработал много опыта и обслуживал соответствующего уровня клиентов. Ведь именно опыт и квалификация повышают востребованность, ценность специалиста и открывают новые возможности, в том числе финансовые.
Ирина Пергаева,
специалист по учебное-методической работе "Алтайского медицинского института профессиональной переподготовки и повышения квалификации":
— Лично у меня выросла с 14 тысяч до 18 тысяч за полгода. Так оговорено было при устройстве на работу: в первый месяц 14 тысяч, потому что я еще только училась всему, и с каждым месяцем зарплату увеличивали. Оклад всегда 10 тысяч, остальное — премия.
Сергей Куликов,
кочегар на производственном предприятии:
— У меня зарплата уже года три одна и та же, если не больше. И пойти больше в Заринске, где я живу, некуда, везде одинаково. А на коксохим берут только с высшим образованием. Так и живем.
Антонина Мельникова,
школьный психолог:
— Я сейчас заплачу. По-моему, у нас технички больше зарабатывают, чем школьные психологи. А работа, сами понимаете — не сравнить. Полной ставки не дают, только 0,5, а где и вовсе 0,25 предлагают. До 20 тысяч еле дотягиваю, а подработать уже сил не остается. Хорошо хоть муж семью кормит.
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