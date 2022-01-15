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Жизнь

Идею стрелять прахом умерших в небо прокомментировал священнослужитель

Настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека протоиерей Кирилл Каледа не оценил идею погребения умерших через запуск в небо петард с их прахом.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Он назвал это кощунством, пишет РИА Новости.

Новую услугу предложило клиентам одно из ритуальных агентств в Омске. Идею стрелять петардами с прахом в небо они позаимствовали у зарубежных коллег, став первым агентством в Сибири, где можно осуществить подобную процедуру.

Каледа напомнил — исконно православной традицией является погребение покойников в земле, поскольку человек создан «от персти земной».

«Если еще можно смириться с сожжением при каких-то обстоятельствах, с кремацией, то, с моей точки зрения, то, что сейчас предложено — это кощунство», — заявил протоиерей.

Кроме того, церковь верит в преображение человеческого тела. В день всеобщего воскресения мертвые должны воскреснуть, поэтому запуск петард с прахом является надругательством над данным Богом телом, заключил настоятель храма, пишет «Мослента».

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