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Жизнь

Запускать салюты с прахом усопших предложило ритуальное агентство в Сибири

Омская ритуальная компания «Наследие» предложило взрывать салюты с находящимся в петардах прахом усопших, сообщает Life.

В барнаульском крематории.
В барнаульском крематории.
Анна Зайкова

По словам менеджера компании Алены Алексеевой, родственники умерших часто спрашивают сотрудников ритуального агентства, где можно развеять прах усопшего, и требуют «что-то такое креативное и интересное» на замену «банальным идеям», «чтобы не было так сильно печально и грустно» в день прощания. Тогда сотрудники ритуального бюро и предложили идею с салютами.

В настоящее время компания занимается анализом реакций на подобный вид похоронных услуг. В бюро отметили, что не видят в такой церемонии «ничего такого», пишет Газета.Ru.

«Единственное, что смущает: у нас в России табу на смерть. Якобы смерть — это плохо, смерть — это грустно, печаль, кошмар. Почему так? Потому что это старое поколение, а молодое поколение должно как-то по-другому мыслить и прогрессировать в этой тематике», — заявила менеджер.

Такая идея на рынке ритуальных услуг появилась впервые, в то время как подобные предложения по запуску праха с салютом уже существуют в США, Испании и на Украине.

Ранее производители сообщили о росте цен на гробы на 60%.

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