«Идите с высоко поднятой головой». Астрологический прогноз на 17−23 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 17 по 23 мая. Кому отдохнуть, кому позаботиться об окружающих, а кому — о себе, мы узнавали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Грядущая неделя для всех знаков будет ознаменована повышением уверенности в себе. Нервозность, раздражительность и излишняя эмоциональность постепенно стихнут. Поэтому важные и серьезные дела, требующие сосредоточенности и спокойствия, нужно решать на этой неделе.

Овен

Овнам на этой неделе захочется расслабиться, отдохнуть, посмотреть на красивую природу и насладиться ласковым солнышком. Это именно то, что вам необходимо на этой неделе! Обязательно этим воспользуйтесь.

Телец

Тельцов на этой неделе будет не узнать. Ваш энтузиазм и желание что-то делать будут выше всяческих похвал. Вы и сами удивитесь, как много всего будете успевать. Такой продуктивности можно только позавидовать!

Близнецы

Вам придется очень не просто — постарайтесь сдержаться от гнева и раздражительности. Будьте терпеливы к окружающим, их порокам и несовершенствам.

Астрология. СС0

Рак

Ракам на этой неделе стоит позаботиться об окружающих. Постарайтесь на этой неделе сделать как можно больше добрых и бескорыстных поступков. И не допустите того, чтобы пострадала ваша репутация.

Лев

Львы на этой неделе будут полностью поглощены своими профессиональными делами. Работа встанет на первое место, но важно не забывать о тех людях, которые живут рядом и любят вас. Ведь если бы не они, то вы бы не были тем, кто вы есть.

Дева

У Дев может пострадать самооценка. Постарайтесь как можно чаще себя хвалить и полностью откажитесь от критики и оценки. Постарайтесь на этой неделе не браться за те дела, которые не сможете выполнить вовремя или качественно. Беритесь только за то, в чем абсолютно уверены.

Весы

А Весы всю неделю будут раскачиваться под весом сомнений. Необходимость делать выбор будет создавать сильное напряжение. От этого могут возникнуть проблемы со здоровьем и душевным равновесием. Поэтому постарайтесь избегать ситуаций выбор.

В космосе. Сергей Рязанский , Роскосмос

Скорпион

Скорпионам на этой неделе захочется побыть в одиночестве и изоляции во что бы то ни стало. Подумайте, что заставляет вас чувствовать себя уязвимыми и брошенными. Разберитесь в себе и окружающих и идите по жизни с высоко поднятой головой.

Стрелец

Стрельцам надо приглядеться к тому, кто вас окружает. В ваши ряды прокрался неприятель и за спиной саботирует вашу работу. Будьте на этой неделе особенно внимательны и наблюдательны.

Козерог

Козероги на этой неделе могут пострадать от завышенного требования к себе и своим делам. Не требуйте от себя невозможного и получите максимум. Давайте себе передышку. Умейте сочетать отдых и работу и добьетесь всего, чего хотите.

Водолей

Водолеи удивят всех своей мудростью, прозорливостью и необыкновенной проницательностью. Живите от сердца, старайтесь меньше думать и больше делать. Слушайте свою интуицию и внутренний голос. Прекратите себя сдерживать и одергивать.

Прогнозы. Астрология. pixabay.com

Рыбы

У Рыб начинается период путешествий и поездок. Новые перспективы и горизонты откроются вам. Если не удастся попутешествовать, то хотя бы начните с того, чтобы обновить мир вокруг себя. Начните хотя бы с гардероба. Ведь путь в тысячу миль начинается с первого шага.