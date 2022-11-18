18 ноября
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Жизнь

Игорь Панарин: «Важно сохранить объем поддержки проектов благоустройства в Алтайском крае»

Финансовую поддержку проектов благоустройства в Алтайском крае нужно усилить. Об этом шла речь на совещании по результатам реализации проекта «Единой России» «Городская среда». Как рассказал координатор партийного проекта и председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин, предложение сохранить финансирование проекта в 2023 году на прежнем уровне вошло в общий список поправок в краевой бюджет, которые фракция выносит ко второму чтению.

Иван Гилев и Игорь Панарин.
Иван Гилев и Игорь Панарин.
пресс-служба "Единой России"

В совещании приняли участие глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев, председатели профильных комитетов администрации Барнаула Иван Гармат и Денис Ращепкин, а также глава города Новоалтайска Владимир Бодунов.

Иван Гилев отметил, что реализация проекта в Алтайском крае идет хорошими темпами. С 2017 года в крае благоустроено 1600 объектов, в том числе более 1300 дворов и 269 общественных территорий на общую сумму более 4 млрд рублей федеральных и краевых средств.

«В 2023 году муниципалитетах стоит обратить внимание на повышение качества подготовки документов, усиление строительного контроля и обеспечение качественного содержания уже обустроенных строений», — отметил министр.

Игорь Панарин рассказал, что депутаты «Единой России» предлагают сохранить финансирование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и по возможности предусмотреть дополнительные средства на благоустройство объектов в районах.

«Понимая, что бюджет принимается в непростых условиях, не рассчитываем на значительное увеличение по этой статье. Но сейчас очень важно удержать набранный темп, поэтому мы считаем, что нужно сохранить объем финансирования на уровне прошлого года», — отметил депутат.

Игорь Панарин.
Игорь Панарин.
пресс-служба «Единой России»

По данным Минтроя, в 2023 году на реализацию проекта в крае в федеральном бюджете предусмотрено более 640 млн рублей, в планах края выделить более 200 млн рублей.

Напомним, во втором чтении бюджет региона депутаты АКЗС рассмотрят на сессии в ноябре.

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