13 мая
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Жизнь

Их нравы: стюардесса опубликовала селфи в нижнем белье в туалете самолета

Стюардесса авиакомпании China Southern Airlines лишилась работы после того, как сделала селфи в нижнем белье в туалете самолета, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса.
СС0

В авиакомпании бортпроводница до инцидента проработала 15 лет.

Она поделилась интимной фотографией в социальной сети, чтобы прорекламировать бренд нижнего белья.

«Мне кажется, что я совсем голая, это очень удобный бюстгальтер, и с его помощью даже увеличился размер моей груди», — написала она в комментариях к публикации.

При этом спустя 10 минут девушка удалила пост.

Селфи было сделано во время задержки рейса, и в тот момент на борту не было пассажиров, пишет Lenta.ru.

Однако через месяц руководство China Southern Airlines уволило девушку за нарушение правил поведения и оказание негативного влияния на имидж авиакомпании.

В ответ девушка подала на работодателя иск в Народный суд района Байюнь в Гуанчжоу, который признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить стюардессе компенсацию.

Ранее стюардессы в мини-юбках устроили фотосессию в кабине пилотов.

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