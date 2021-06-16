Самолет с российской делегацией час кружил над Женевским озером из-за американского борта № 1

Когда они подлетали к Женеве, стюардесса объявила, что рейс поставлен в зону ожидания. В результате лайнер около часа кружил над Женевским озером.
Самолету авиакомпании «Россия» разрешили сесть, только когда приземлился американский борт с главой государства.
Кортеж президента США прибыл в отель Inter Continental.
Владимир Путин прилетит на место только в день встречи — 16 июня, пишет bfm.ru.
Саммит пройдет на женевской вилле Ла Гранж. Парк, где пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой.
Территорию, расположенную рядом и являющуюся зоной безопасности, перекрывают военные.
Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.