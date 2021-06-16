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Политика

Самолет с российской делегацией час кружил над Женевским озером из-за американского борта № 1

Из-за прибытия самолета Джо Байдена лайнер с российской делегацией и журналистами час не мог приземлиться в аэропорту Женевы, сообщает РИА Новости.

Женевское озеро, Швейцария.
Женевское озеро, Швейцария.
altapress.ru

Когда они подлетали к Женеве, стюардесса объявила, что рейс поставлен в зону ожидания. В результате лайнер около часа кружил над Женевским озером.

Самолету авиакомпании «Россия» разрешили сесть, только когда приземлился американский борт с главой государства.

Кортеж президента США прибыл в отель Inter Continental.

Владимир Путин прилетит на место только в день встречи — 16 июня, пишет bfm.ru.

Саммит пройдет на женевской вилле Ла Гранж. Парк, где пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой.

Территорию, расположенную рядом и являющуюся зоной безопасности, перекрывают военные.

Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.

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