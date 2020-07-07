Барнаулец, создавший трек про Иисуса, «открестился» от произведения

Барнаульский музыкант Геннадий Корчагин заявил, что его трек с голосом протоиерея Димитрия Смирнова «Господь-Господь», не несет никакого оскорбительного смысла. Сам автор не хочет ассоциироваться с композицией, сказал он изданию «Подъем».

Геннадий Корчагин (псевдоним Павел Сатаненко) рассказал, что записал трек 7 лет назад, используя голос Смирнова из его видеопроповедей. Композиция получила широкую популярность в соцсети TikTok.

«Отношусь с умилением и всей этой историей совершенно не живу. К несчастью, слишком много чужих странных смыслов вложено в этот трек, чтобы мне уже хоть сколь-нибудь хотелось с ним ассоциироваться. Видео не снимал. Богохульство осуждаю, но знаком с автором первого взлетевшего ролика и знаю, что никакого оскорбительного смысла он в свой клип не вкладывал. Что до трека, то это, скорее, шутка на грани фола. Я православный, и заигрывать с такими идеями мне претит», прокомментировал музыкант.

Он добавил, что все вырученные от продажи трека деньги идут на благотворительность.

Ранее координатор православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин говорил, что «роллинг религиозности приносит много просмотров, лайков и денег, и это стало в последнее время таким простым способом зарабатывания популярности».

«Молодые люди используют любой способ задеть православие. Это отрыжка последних 30 лет бездуховности, в которых жила Россия. Данные ролики убивают в нашей молодежи душу, внутреннего человека», — отмечал он в разговоре с «Подъемом».

Трек, смиксованный барнаульцем, состоит из повторения фразы «И это Господь-Господь и Иисус Христос».