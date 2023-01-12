12 января
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Жизнь

Икона стиля. Как знаменитая модель Патитц вошла в мир моды и почему стала символом европейского шика

Немецкая модель и актриса Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Она входила в «большую шестерку» супермоделей мира. Как начинался путь иконы стиля — в материале altapress.ru.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
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Биография Татьяны Патитц

Татьяна родилась 25 марта 1966 года в Гамбурге (Германия). Ее отец был журналистом, а мать — танцовщицей. Семья переехала в город Сканер на юге Швеции.

У Татьяны есть младшая сестра, Софи Патитц. Она тоже стала фотомоделью.

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Путь в моду

Татьяна Патитц сделала первый шаг в мире моды в 17 лет. Она заняла третье место в модельном конкурсе в Стокгольме. Затем попробовала себя в Париже, и ее карьера постепенно пошла в гору. Через два года Патитц уже украсила обложку британского журнала Vogue.

В 2000-е модель сотрудничала с Жаном-Полем Готье и брендом Chanel. Патитц не только позировала фотографам, но и играла в фильмах и сериалах.

В 1993—1999 года Татьяна сыграла в четырех фильмах и телесериалах, а также появлялась в клипах Джорджа Майкла, Duran Duran и Korn.

Татьяна Патитц
Татьяна Патитц
Wikimedia Commons
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«Большая шестерка»

В 1988 году фотограф Питер Линденберг пригласил Татьяну Патитц, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линду Евангелисту и Кристи Тарлингтон для фотосессии на пляже. Она сделала девушек еще более популярными. Их стали называть «большой шестеркой» или супермоделями.

Всех шестерых позвали на съемки в клипе Джорджа Майкла «Freedom 90», а Джанни Версачи пригласил их поучаствовать в своем показе.

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Символ европейского шика

Коллеги отмечали, что Патитц отличалась природной скромностью и загадочностью. Об этом пишет Газета.ru.

«Татьяна всегда была символом европейского шика, в ней Роми Шнайдер встречается с Моникой Витти, — говорила о ней Анна Винтур. — Ее было видно гораздо меньше, чем ее товарок. Она более загадочная, более взрослая, более недосягаемая — и в этом была своя привлекательность».

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
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Смерть Татьяны Патитц

«Ридус» сообщает, что модель скончалась от рака молочной железы.

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