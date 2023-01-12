Икона стиля. Как знаменитая модель Патитц вошла в мир моды и почему стала символом европейского шика

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Путь в моду

Татьяна Патитц сделала первый шаг в мире моды в 17 лет. Она заняла третье место в модельном конкурсе в Стокгольме. Затем попробовала себя в Париже, и ее карьера постепенно пошла в гору. Через два года Патитц уже украсила обложку британского журнала Vogue.

В 2000-е модель сотрудничала с Жаном-Полем Готье и брендом Chanel. Патитц не только позировала фотографам, но и играла в фильмах и сериалах.

В 1993—1999 года Татьяна сыграла в четырех фильмах и телесериалах, а также появлялась в клипах Джорджа Майкла, Duran Duran и Korn.