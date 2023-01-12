12 января
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Жизнь

Умерла известная супермодель. Она входила в «большую шестерку» икон стиля планеты

Немецкая модель и актриса Татьяна Патитц скончалась в возрасте 56 лет, сообщает Vogue.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0

Патитц входила в «большую шестерку» супермоделей — с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линдой Евангелистой и Кристи Тарлингтон, напоминает bfm.ru.

Клип и показ

Татьяна Патитц снялась для обложки Vogue в 1985 году. В 1988 году немецкий фешн-фотограф Питер Линдберг пригласил Патитц, Кроуфорд, Кэмпбелл, Мосс, Евангелисту и Тарлингтон для фотосессии на пляже, пишет «Коммерсантъ». После этого девушек стали называть «супермоделями».

Вскоре «шестерка» позвала на съемки в клипе Джорджа Майкла, а Джанни Версаче пригласил их поучаствовать в своем показе.

Ее называли загадочной и недосягаемой, указывает Газета.Ru. А также — европейским символом шика. Причина смерти — рак молочной железы, сообщает «Ридус».

Ранее умер легендарный модельер и производитель именного парфюма.

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