22 апреля 5°C
﻿
Жизнь

«Иконостас с изображением Ленина»: ТОП-5 фактов о связи вождя революции с Алтайским крае

151 год назад, 22 апреля родился революционер, главный идеолог марксизма, политик, основоположник партии большевиков Владимир Ленин. К этому памятному дню altapress.ru решил вспомнить 5 интересных фактов о связи вождя с Алтаем, которые вы, скорее всего, не знали.

Памятник Ленину на площади Октября в Барнауле демонтируют.
Памятник Ленину на площади Октября в Барнауле демонтируют.

1. В начале XX века Ленин подарил Алтаю трактор. Трактор доставили по железной дороге в Славгород, а оттуда он отправился своим ходом в коммуну «Свобода» (сейчас Родинский район).

На Алтае такой техники раньше не видели: по пути выстраивались толпы любопытных. Благодаря новому трактору вспахали большое поле. Позже оно получило название «Ильичево поле». Трактор, как памятник, и сегодня стоит на краю этого поля.

2. На горе Иконостас (памятник природы на трассе Бийск — Турочак — Артыбаш) высечен барельеф с изображением Ленина. Из-за него гора также носит название «Утес Ленина».

Владимир Ленин
Владимир Ленин
МАММ/МДФ/russfoto

3. В Алтайском крае остался единственный памятник Владимиру Ленину, который одет в шапку-ушанку и тулуп. Таких «зимних» памятников в СССР было четыре — три в России и один на Украине. В братской республике монумент уже снесли, а у нас он остался в Бийске.

4. Алтайский край дважды награжден орденом Ленина — в 1956 и 1970 годах. Первый орден был вручен за достигнутые успехи в освоении целинных и залежных земель, значительное увеличение валовых сборов и заготовок хлеба, а также за успешное проведение уборки урожая и сдачи хлеба государству в 1956 г., а второй за «за большие успехи, достигнутые трудящимися края в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию народного хозяйства», пишет altlib.ru.

Памятник Ленину в Барнауле.
Памятник Ленину в Барнауле.
Анна Зайкова

5. Центральная улица столицы Алтайского края носит имя Ленина с 1924 года. До этого проспект Ленина неоднократно менял своё название: в конце XVIII — нач. XIX века — Богородицкий переулок (от названия Богородице-Одигитриевской церкви); в XIX веке — Московская улица, Московский переулок; с 1900 года — Московский проспект, после 1917 года — ул. Бульварная, Садовая, Советский переулок.

Анна Карпова

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость