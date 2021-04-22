«Иконостас с изображением Ленина»: ТОП-5 фактов о связи вождя революции с Алтайским краем

151 год назад, 22 апреля родился революционер, главный идеолог марксизма, политик, основоположник партии большевиков Владимир Ленин. К этому памятному дню altapress.ru решил вспомнить 5 интересных фактов о связи вождя с Алтаем, которые вы, скорее всего, не знали.

1. В начале XX века Ленин подарил Алтаю трактор. Трактор доставили по железной дороге в Славгород, а оттуда он отправился своим ходом в коммуну «Свобода» (сейчас Родинский район).

На Алтае такой техники раньше не видели: по пути выстраивались толпы любопытных. Благодаря новому трактору вспахали большое поле. Позже оно получило название «Ильичево поле». Трактор, как памятник, и сегодня стоит на краю этого поля.

2. На горе Иконостас (памятник природы на трассе Бийск — Турочак — Артыбаш) высечен барельеф с изображением Ленина. Из-за него гора также носит название «Утес Ленина».

Владимир Ленин МАММ/МДФ/russfoto

3. В Алтайском крае остался единственный памятник Владимиру Ленину, который одет в шапку-ушанку и тулуп. Таких «зимних» памятников в СССР было четыре — три в России и один на Украине. В братской республике монумент уже снесли, а у нас он остался в Бийске.

4. Алтайский край дважды награжден орденом Ленина — в 1956 и 1970 годах. Первый орден был вручен за достигнутые успехи в освоении целинных и залежных земель, значительное увеличение валовых сборов и заготовок хлеба, а также за успешное проведение уборки урожая и сдачи хлеба государству в 1956 г., а второй за «за большие успехи, достигнутые трудящимися края в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию народного хозяйства», пишет altlib.ru.

Памятник Ленину в Барнауле. Анна Зайкова

5. Центральная улица столицы Алтайского края носит имя Ленина с 1924 года. До этого проспект Ленина неоднократно менял своё название: в конце XVIII — нач. XIX века — Богородицкий переулок (от названия Богородице-Одигитриевской церкви); в XIX веке — Московская улица, Московский переулок; с 1900 года — Московский проспект, после 1917 года — ул. Бульварная, Садовая, Советский переулок.

Анна Карпова