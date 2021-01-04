3 или 12 февраля? Когда на самом деле наступит год Быка и что сулит нам «бычье» покровительство

Когда наступает год быка?
То, что китайский Новый год наступает позже, чем у большой части мира, вы наверняка знаете. Но с датой наступления года быка-коровы все же есть путаница.
Одни утверждают, что это 3 февраля, другие — что 12 февраля. Как оказалось, верно и то, и другое: в первом случае называют дату по китайскому астрологическому календарю, во втором — по лунному.
Ну, а сами китайцы будут праздновать наступление года быка 12 февраля (это происходит с часу до трех ночи по китайскому времени). Так что смело планируйте вечеринку на эту дату. Длиться будет год быка до 30 января 2020 года.
Что нас ждет в год быка?
Год металлического быка или золотой коровы — это время, когда люди будут сосредоточены на своих доходах, инвестициях и национальной экономике.
Правда, как утверждают астрологи, успех зависит, во-первых, от года рождения и, во-вторых, от знака Зодиака. Ранее altapress.ru рассказывал, что ждет в год быка дев, овнов и прочих «зодиаков» .
Что касается года рождения, то лучшая совместимость с быков у змей и петухов, ну и у рожденных в год быка.
Менее успешным 2021 году будет для тех, кто родился в год дракона, обезьянаы, крысы, собаки, тигра, лошади, свиньи и кролика.
Каково будет быкам в год быка?
Быки в 2021 году столкнутся с трудностями: возможно, что они часто будут менять работу, инвестиции для них — высокорисковые. В году Быка быки встретят много новых друзей противоположного пола, но отношения с ними в основном обречены на неудачу.
Так что быкам советуют не тратить слишком много времени и энергии на бесплодные чувства. А заниматься самосовершенствованием — это когда-нибудь да сработает.
Знаменитые алтайские «быки»
В 1901 году родился режиссер Иван Пырьев (это было в селе Камень, позже ставшем Камнем-на-Оби). В 1949-м — популярный актер Александр Панкратов-Черный, его Родина — алтайское село Коньково.
В 1925 году родились выдающийся медик Зиновий Баркаган и бывший директор треста «СтройГАЗа» и «Главалтайстрой» Израил Копелиович.
В 1961 году родился вице-губернатор Александр Лукьянов.
Вообще же годы быка — 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.