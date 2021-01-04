3 или 12 февраля? Когда на самом деле наступит год Быка и что сулит нам «бычье» покровительство

По восточному календарю, покровитель 2021 года — Белый Металлический бык, китайцы называют его также годом золотой коровы. Однако он еще не наступил — первые полтора месяца 2021 года мы продолжим жить в год крысы. И вот читатели поинтересовались, когда точно наступит этот год и что он нам сулит. Рассказываем.

Когда наступает год быка?

То, что китайский Новый год наступает позже, чем у большой части мира, вы наверняка знаете. Но с датой наступления года быка-коровы все же есть путаница.

Одни утверждают, что это 3 февраля, другие — что 12 февраля. Как оказалось, верно и то, и другое: в первом случае называют дату по китайскому астрологическому календарю, во втором — по лунному.

Ну, а сами китайцы будут праздновать наступление года быка 12 февраля (это происходит с часу до трех ночи по китайскому времени). Так что смело планируйте вечеринку на эту дату. Длиться будет год быка до 30 января 2020 года.

Китайский Новый год СС0

Что нас ждет в год быка?

Год металлического быка или золотой коровы — это время, когда люди будут сосредоточены на своих доходах, инвестициях и национальной экономике.

Правда, как утверждают астрологи, успех зависит, во-первых, от года рождения и, во-вторых, от знака Зодиака. Ранее altapress.ru рассказывал, что ждет в год быка дев, овнов и прочих «зодиаков» .

Что касается года рождения, то лучшая совместимость с быков у змей и петухов, ну и у рожденных в год быка.

Менее успешным 2021 году будет для тех, кто родился в год дракона, обезьянаы, крысы, собаки, тигра, лошади, свиньи и кролика.

Китайский Новый год СС0

Каково будет быкам в год быка?

Быки в 2021 году столкнутся с трудностями: возможно, что они часто будут менять работу, инвестиции для них — высокорисковые. В году Быка быки встретят много новых друзей противоположного пола, но отношения с ними в основном обречены на неудачу.

Так что быкам советуют не тратить слишком много времени и энергии на бесплодные чувства. А заниматься самосовершенствованием — это когда-нибудь да сработает.

Китайский Новый год СС0

Знаменитые алтайские «быки»

В 1901 году родился режиссер Иван Пырьев (это было в селе Камень, позже ставшем Камнем-на-Оби). В 1949-м — популярный актер Александр Панкратов-Черный, его Родина — алтайское село Коньково.

В 1925 году родились выдающийся медик Зиновий Баркаган и бывший директор треста «СтройГАЗа» и «Главалтайстрой» Израил Копелиович.

Зиновий Баркаган.

В 1961 году родился вице-губернатор Александр Лукьянов.

Вообще же годы быка — 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.