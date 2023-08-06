6 августа
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Жизнь

Илон Маск оплатит судебные расходы пострадавшим из-за лайков в его соцсети

Предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал оплатить иски пострадавшим за лайки и публикации в бывшей соцсети Twitter, сообщает Life.ru.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Соцсети Илона Маска

Напомним, Илон Маск, владелец Twitter, решил переименовать социальную сеть и назвал ее X.

Вместе с этим бизнесмен решился на еще одно важное нововведение - всем несправедливо пострадавшим от активности в соцсети компания оплатит судебный счет, без ограничений.

Под этим имеются в виду многочисленные случаи, когда работников увольняли или даже подводили под так называемую "культуру отмены" из-за размещенных в сети постов или лайков.

Так, например, в 2018 году голливудского режиссера Джеймса Ганна увольняли со съемок фильма из-за постов в Twitter 10-летней давности. Многие тогда были возмущены - за столько лет мировоззрение человека могло поменяться.

Twitter.
Twitter.
ССO.

При этом лайки и посты, за которые осуждают, могут быть разного содержания - неполиткорректные шутки, нецензурная лексика, откровенные публикации, неудачные высказывания.

Не все могут очистить аккаунт быстро и легко - у пользователей могут накопиться тысячи отметок и публикаций за время, проведенное в соцсети. Иногда обвиненный может даже не помнить о чем-то, что лайкнул или запостил.

Но даже если все посты удалены, в сети гуляет поговорка: "Интернет помнит все". Особенно это касается популярных личностей, твиты которых могут заскринить, даже если через секунду пользоавтель их удалит.

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