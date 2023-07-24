Илон Маск переименует Twitter и откажется от знаменитой птички - что об этом известно

Илон Макс собирается назвать социальную сеть просто X. Адрес сайта также изменится на x.com вместо twitter.com.
Знаменитая голубая птичка "упорхнет" с логотипа соцсети. Ее заменит буква X на черном фоне.
Бизнесмен заявил, что если идея окажется удачной, то изменения произойдут уже 24 июля.
На данный момент на сайте логотип, официальные аккаунты и разделы по-прежнему содержат слово Twitter.
Это не первый случай, когда Илон Маск решает провести ребрендинг социальной сети. Так он изменил логотип на изображение собаки породы сиба-ину. Также песик становился генеральным директором Twitter.