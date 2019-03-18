18 марта 1965 года, около 12:00 по московскому времени, у советского летчика-космонавта получилось выйти за пределы космического корабля «Восход-2» в открытый космос. Алексей Леонов был первым в мире, кому это удалось. Грандиозное событие дважды обернулось для космонавта смертельным риском. О том как Леонов оказался в открытом космосе и почему мог не вернуться на Землю — в материале altapress.ru.

Старт «Восхода-2»

Алексей Деонов в скафандре МАММ/МДФ/russfoto

Старт ракеты-носителя состоялся 18 марта в 10:00 по московскому времени, с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос. Проблемы на корабле «Восход — 2» начались почти сразу после старта. Корабль, командиром которого был Павел Беляев, занял орбиту в 500 км вместо положенных 300 км. Миссию решили продолжить. Сразу после выхода на орбиту началась подготовка ко встрече с открытым космосом.

Подготовка к космической миссии

Скафандр «Беркут» Лобанов Андрей/wikipedia.org

В шлюзе ракеты разместили две камеры чтобы запечатлеть то, как космонавт покидает корабль и возвращается обратно. Еще одну камеру разместили снаружи. За бортом, на случай непредвиденной ситуации, космонавта ждали баллоны с запасом воздуха для наддува шлюзовой камеры и баллоны с аварийным запасом кислорода.

Леонову для выхода в открытый космос разработали специальный скафандр «Беркут». С помощью многослойной герметичной оболочки в скафандре поддерживалось оптимальное давление. Для того чтобы защитить космонавта от теплового воздействия солнца, скафандр выкрасили в белый цвет. Капитан корабля также имел с собой новенький скафандр — на случай, если придется помогать коллеге за бортом.

Первый человек в открытом космосе

В 11 часов 28 минут 13 секунд экипаж разгерметизировал шлюзовую камеру корабля. Уже через шесть минут Леонов вышел из шлюза в открытое космическое пространство. С кораблем его связывал только пятиметровый трос с оборудованием и проводами.

Алексей Леонов,

советский летчик-космонавт:

Когда я, с трудом оторвавшись, шагнул в эту бездну, внутри что-то подкатилось, что-то подперло. Звезды были и слева, и справа, и вверху, и внизу. Я находился среди звезд. Постепенно все успокоилось, и я понял, что я сам частица этого гигантского мира, где живет человек, как песчинка.

Космонавт выполнил ряд запланированных экспериментов и должен был вернуться на корабль. Но Леонов не смог: из-за разности давления скафандр раздуло из-за разности температур и давления. Управлять своим телом в «надутом» костюме становилось практически невозможно.

Нарушение инструкций

Кислорода Леонову должно было хватить только на 20 минут. Космонавт понимал, что докладывать начальству было опасно для его жизни: каждое критическое решение на Земле принималось на общем собрании. Времени было чрезвычайно мало.

Леонов принял решение — самостоятельно сбросить давление в скафандре до аварийного. Это помогло «сдуть» скафандр.

Алексей Леонов,

советский летчик-космонавт:

Принимаю решение сбросить давление, хотя попадаю в зону закипания азота. Я знал, видел, как это происходит, когда руки вдруг раздуваются, как резиновые перчатки, лицо становится в 2 раза больше, глаза проваливаются. Это смерть. Но выбора нет. <…> И я сбрасываю давление.

Шлюзовая камера корабля соединялась с кабиной корабля при помощи люка. Он открывался во внутрь камеры автоматически или вручную. По инструкции, входить в него необходимо было ногами вперед. Тогда легче было бы закрывать верхнюю крышку и переместиться в кабину. Первый люк — в шлюз — Леонов вынужден был преодолеть нарушив инструкцию, вперед головой. Это затрудняло его дальнейшие передвижения по камере. Для того, чтобы войти в кабину, Леонову пришлось развернуться в узком пространстве.

Спустя 12 минут 9 секунд космонавт вернулся из открытого космоса в корабль.

Возвращение на Землю

Путь домой тоже дался команде тяжело. Посадку должны были осуществить на 17-м витке. Автоматика подвела и космонавтам пришлось и садиться «в ручную».

Экипаж приземлился 19 марта, в глухой пермской тайге, далеко от предполагаемого места посадки. Искать космонавтов начали спустя несколько часов, но вызволить из тайги их удалось далеко не сразу — вертолет не смог приземлиться среди деревьев. Космонавтам предстояло провести целую ночь в лесу.

На следующий день, для расчистки вертолетной площадки, спустился десант спасателей на лыжах. Они соорудили место для ночлега космонавтов и начали расчистку территории. Только 21 марта площадка была готова.

Отдых в Перми

Алексей Леонов и Павел Беляев МАММ/МДФ/russfoto

На борту Ми-4 космонавты прибыли в Пермь, откуда их доставили в Москву. Только тогда советские космонавты смогли официально доложить о своей миссии.

По телевидению передали, что два дня отсутствия с момента падения Леонов и Беляев провели на отдыхе в Перми.

Дополнительные источники: фильм «Первого канала» — «Леонов. Первый в космосе»