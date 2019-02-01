Имболк: почему в этот праздник оставляли кусок хлеба с маслом и зажигали свечи

Ибмолк отмечают в ночь на 2 февраля. Он входит в число основных праздников ирландского календаря. В этот день принято зажигать свечи и костры, которые символизируют приход света. Древние народы совершали в Имболк обряды, чтобы узнать будущее и быть здоровыми. Рассказываем, что это за праздник и что нельзя делать в этот день.

История праздника Имболк

По кельтским традициям Имболк посвящен богине Бригите. Ее считают матерью всех богов, богиней войны, мужества, искусств, ремесел, также она помогала женщинам при родах и защищала невест, пишет wiki. Этот праздник считается противоположностью Ламмасу — дню хлеба и сбора урожая, который отмечают 1 августа.

Согласно мифологии, после Ламмаса богиня Бригита подобно убывающей луне превращалась в старуху, а в Имболк становилась молодой девой.

Бригита не только символизировала весну, но также была покровительнице огня и домашнего очага. Ирландцы верили, что богиня опекает домашний скот, особенно коров и овец, которые дают людям молоко. В переводе с древнеирландского «имболк» — это «молоко». Поэтому много обрядом и традиций праздника Имболк связаны с этим продуктом.

Хлеб с маслом. СС0.

Что можно и нельзя делать в Имболк

Традиционным угощением в этот день считают молочную пищу. 1 февраля взбивали масло из свежего молока. В качестве жертвоприношения Бригите на маслобойке оставляли кусок хлеба с маслом, и в ночь на Имболк перед домом выкапывали ямку и выливали туда молоко.

Имболк — это день очищения. Поэтому 1 февраля было принято мыться, поливать водой собак и домашний скот, в домах проводили уборку. Считалось, что вода обладает целительными свойствами. Поэтому рядом с колодцами люди привязывали кусок ткани, чтобы привлечь в дом здоровье и исцелиться от недугов.

У некоторых народов существовал обычай провести ночь в гулянии и веселье, а потом предаваться посту и очищению, пишет calend.ru. На ночь в Имболк было принято оставлять горячую свечу.

Девушки в этот день гадали на женихов, будущее и урожай. Ирландцы верили, что Имболк — это благоприятный день для колдовства, поэтому проводили всевозможные обряды, пишет chronoton.ru.

1 февраля нельзя было ткать и кататься на велосипеде, так как все действия, связанные с колесом были запрещены. Также древние народы не занимались рукоделием, отказывались от пива и любовных утех.