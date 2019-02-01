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Имболк: почему в этот праздник оставляли кусок хлеба с маслом и зажигали свечи

Ибмолк отмечают в ночь на 2 февраля. Он входит в число основных праздников ирландского календаря. В этот день принято зажигать свечи и костры, которые символизируют приход света. Древние народы совершали в Имболк обряды, чтобы узнать будущее и быть здоровыми. Рассказываем, что это за праздник и что нельзя делать в этот день.

Закат. Природа. Девушка.
Закат. Природа. Девушка.
СС0

История праздника Имболк

По кельтским традициям Имболк посвящен богине Бригите. Ее считают матерью всех богов, богиней войны, мужества, искусств, ремесел, также она помогала женщинам при родах и защищала невест, пишет wiki. Этот праздник считается противоположностью Ламмасу — дню хлеба и сбора урожая, который отмечают 1 августа.

Согласно мифологии, после Ламмаса богиня Бригита подобно убывающей луне превращалась в старуху, а в Имболк становилась молодой девой.

Бригита не только символизировала весну, но также была покровительнице огня и домашнего очага. Ирландцы верили, что богиня опекает домашний скот, особенно коров и овец, которые дают людям молоко. В переводе с древнеирландского «имболк» — это «молоко». Поэтому много обрядом и традиций праздника Имболк связаны с этим продуктом.

Хлеб с маслом.
Хлеб с маслом.
СС0.

Что можно и нельзя делать в Имболк

Традиционным угощением в этот день считают молочную пищу. 1 февраля взбивали масло из свежего молока. В качестве жертвоприношения Бригите на маслобойке оставляли кусок хлеба с маслом, и в ночь на Имболк перед домом выкапывали ямку и выливали туда молоко.

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Жизнь

Имболк — это день очищения. Поэтому 1 февраля было принято мыться, поливать водой собак и домашний скот, в домах проводили уборку. Считалось, что вода обладает целительными свойствами. Поэтому рядом с колодцами люди привязывали кусок ткани, чтобы привлечь в дом здоровье и исцелиться от недугов.

У некоторых народов существовал обычай провести ночь в гулянии и веселье, а потом предаваться посту и очищению, пишет calend.ru. На ночь в Имболк было принято оставлять горячую свечу.

Девушки в этот день гадали на женихов, будущее и урожай. Ирландцы верили, что Имболк — это благоприятный день для колдовства, поэтому проводили всевозможные обряды, пишет chronoton.ru.

1 февраля нельзя было ткать и кататься на велосипеде, так как все действия, связанные с колесом были запрещены. Также древние народы не занимались рукоделием, отказывались от пива и любовных утех.

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