Именные стипендии главы Барнаула вручили молодёжи краевой столицы

По предложению депутатов Барнаульской городской Думы молодёжи краевой столицы впервые вручили свыше 180 именных стипендий главы города Вячеслава Франка. Депутатам удалось включить в перечень претендентов на выплаты не только школьников, студентов, аспирантов и докторантов, но ещё и воспитанников организаций дополнительного образования. На церемонии вручения к барнаульской молодёжи обратились председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич и председатель комитета по социальной политике гордумы Марина Понкрашёва.

Впервые стипендию получила барнаульская дзюдоистка Дарья Храмойкина. Она представляет Барнаул в составе сборной команды Сибирского федерального округа.

— Очень приятно, что мои достижения не остаются незамеченными со стороны администрации города. В это время я, как правило, нахожусь на сборах, поэтому очень приятно вернуться в Барнаул по такому поводу — получению стипендии, — сказала спортсменка.

Мария Тимофеева Фото: «Единая Россия»

Рады получить стипендию именную стипендию Вячеслава Франка и одиннадцатиклассница Мария Тимофеева, и аспирантка Юридического института Алтайского государственного университета Юлия Печатнова.

— Это моя вторая подряд стипендия главы города. Поэтому мне очень приятно, что меня снова заметили и мои достижения — победы и призовые места в краевых и Всероссийских олимпиадах по литературе и мировой художественной культуре — отметили. Теперь хочется и в следующем году получить именную стипендию. Для этого я буду улучшать свои показатели и привозить больше победных мест с олимпиад, — сказала школьница.

Юлия Печатнова. Фото: «Единая Россия»

— Более шести лет активно занимаюсь научной деятельностью. Тема моей диссертации — экономический анализ права. Полагаю, именно за эти заслуги — регулярные научные публикации, которых у меня свыше 75 в отечественных и зарубежных изданиях, — я и получила стипендию. Стипендия главы города — приятный бонус, который придаёт сил и вдохновения продолжать научную деятельность. Думаю, полученные средства — инвестиция, которая пойдёт во благо моего исследования, и, я надеюсь, на благо города, — поделилась Юлия Печатнова.

Традиции вручения именных стипендий главы Барнаула за успехи в учёбе, научно-исследовательской работе, достижения в культуре и спорте уже более 25 лет. За четверть века поощрены свыше трёх тысяч человек. По мнению председателя гордумы Галины Буевич, одна из главных задач городских властей — создание комфортных условий для развития молодёжи, поддержка талантливых детей и учёных.

Галина Буевич. Фото: «Единая Россия»

— От лица мэра Вячеслава Франка и депутатов гордумы хочу поздравить каждого из вас с Днём знаний. Мы рады, что с каждым годом вас, талантливых и успешных молодых жителей Барнаула, становится всё больше. И мы спокойны за наше будущее, ведь у нас есть вы. Благодаря вам наш город будет процветать. Мы в этом не сомневаемся, — подчеркнула Галина Буевич.

Всего за время работы Барнаульской городской Думы седьмого созыва депутатам фракции «Единая Россия» удалось в несколько раз увеличить количество стипендиатов. По просьбам барнаульцев депутаты добились увеличения квоты для спортсменов — в три раза по сравнению с прошлым годом, а для юных музыкантов и художников — в два раза. Кроме того, депутаты впервые предоставили возможность получения стипендии участникам детских творческих коллективов. Кроме увеличения численности стипендиатов депутаты от партии «Единая Россия» добились и увеличения размера единовременной денежной выплаты более чем на 20%. Также по просьбам самих молодых талантов депутаты впервые установили единый размер выплат для школьников, воспитанников художественных, музыкальных школ, а также спортсменов.

Марина Понкрашёва. Фото: «Единая Россия»

— Недавно Барнаульская городская Дума приняла цикл решений, направленных на поддержку талантливой молодёжи нашего города. Стипендии школьникам, спортсменам, воспитанникам музыкальных, художественных школ, участникам детских творческих коллективов вручают по 20 00 рублей, аспирантам — 30 000 рублей, докторантам — 70 000 рублей. Хочется поблагодарить администрацию Барнаула за поддержку инициатив депутатов Барнаульской городской Думы. Мы будем продолжать работу по созданию условий для развития наших жителей, — подчеркнула Марина Понкрашёва.

Средства на стипендии спортсменам, представителям сферы культуры, а также школьникам, студентам, аспирантам и докторантам выделяются из городского бюджета.

В Алтайском региональном отделении «Единой России» отмечают, что партийцы будут и дальше прорабатывать вопрос увеличения расходной части в краевом и городском бюджетах на поддержку талантов всего региона.