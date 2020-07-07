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Жизнь

Индекс тревожностей: эксперты узнали о главных страхах россиян из-за коронавируса

Самые главные страхи, которые вызывает у россиян коронавирус — потеря работы и вторая волна пандемии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Национального индекса тревожностей». Он составляется на основе сообщений в СМИ и соцсетях.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Людей волнуют потеря работы и дохода (индекс тревожности 253), изменение образа жизни (сюда исследователи отнесли угрозу второй волны, самоизоляцию и масочный режим, 242,4), пишет издание.

Многих волнует также возвращение цифровых пропусков, сорванный отдых за границей и недоверие к официальным данным о статистике по COVID-19.

Кроме того, россияне беспокоятся из-за разлива топлива в Норильске, недостаточно качественной медицинской помощи в условиях пандемии, голосования по внесению поправок в Конституцию, гонки вооружений и роста международной напряженности.

Страх.
Страх.
CCO

Гражданам запомнились меры по контролю за обществом и теперь они опасаются, что эта практика станет федеральной и будет применяться в различных ситуациях, заявил аналитический директор КРОС, автор исследования Андрей Лебедев, пишет ura.ru.

Страх потерять работу и доход останется с россиянами еще на долгое время из-за положения, в котором оказалась экономика.

Ранее международная консалтинговая компания Deloitte провела исследование главных страхов молодых россиян. Специалисты пришли к выводу, что общими страхами для поколений Y («миллениалов») и Z («зумеров») стали проблемы в здравоохранении, несправедливое распределение богатств, коррупция, безработица и безопасность, пишет «Ридус».

Уборка в доме

В апреле жителям России рекомендовали жить согласно нескольким главным правилам, чтобы успешно противостоять тревоге и стрессу во время длительной самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Начать необходимо с ограничения количества читаемой и просматриваемой информации о ситуации с коронавирусом в России и мире, чтобы меньше об этом думать.

Важно активно заниматься домашними делами, которые помогут отвлечь мысли от ситуации с распространением вируса. К примеру, можно развлечь себя чтением книг, просмотром любимых фильмов, рисованием, а также уборкой в доме.

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