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Коронавирус

Россиянам посоветовали «меньше читать и больше пылесосить», чтобы побороть стресс из-за COVID-19

Жителям России рекомендовали жить согласно нескольким главным правилам, чтобы успешно противостоять тревоге и стрессу во время длительной самоизоляции из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу
Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу
СС0

Рекомендации выдал научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИГОЧС) МЧС России.

«Страх и беспокойство по поводу COVID-19 могут вызывать сильные отрицательные эмоции как у взрослых, так и у детей. Все по-разному реагируют на стрессовые ситуации, однако преодоление стресса, как и сам стресс, является процессом, которым можно и нужно управлять», — подчеркнули специалисты.

Начать необходимо с ограничения количества читаемой и просматриваемой информации о ситуации с коронавирусом в России и мире, чтобы меньше об этом думать. Если сильно хочется, то можно определить для себя время и частоту просмотра таких материалов.

При этом рекомендуют максимально ограничить посещение социальных сетей, поскольку это якобы наиболее активный источник фейковой информации.

Уверенность в состоянии защищенности, по мнению экспертов, придаст строгое соблюдение медицинских рекомендаций и правил личной гигиены во время угрозы пандемии.

Кроме того, необходимо также соблюдать все рекомендации властей по введенным ограничениям из-за коронавирусной инфекции.

Страх. Стресс.
Страх. Стресс.
СС0

Если произошла разлука с близкими людьми, необходимо общаться с ними как можно чаще. Способы разные — телефон, скайп, электронная почта.

Важно активно заниматься домашними делами, которые помогут отвлечь мысли от ситуации с распространением вируса. К примеру, можно развлечь себя чтением книг, просмотром любимых фильмов, рисованием, а также уборкой в доме.

«При длительной домашней самоизоляции необходимо есть только здоровую пищу, регулярно заниматься физкультурой и обязательно хорошо высыпаться», — напомнили в МЧС.

В случае появления тревоги из-за коронавируса, следует поговорить о своем эмоциональном состоянии с человеком, которому доверяете.

Если не получается справиться с переживаниями, необходимо обратиться в службу неотложной психологической помощи.

Что касается правил личной гигиены, напомним, ранее Роспотребнадзор оценил пользу антибактериального мыла при пандемии коронавируса.

Если интересно, чем опасна «улыбчивая депрессия», советуем интервью Altapress.ru с барнаульским психиатром Татьяной Гарагуля. Она рассказала, почему люди заблуждаются, когда думают, что если жить «как обычно», то депрессивное состояние пройдет.

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