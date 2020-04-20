Россиянам посоветовали «меньше читать и больше пылесосить», чтобы побороть стресс из-за COVID-19

Рекомендации выдал научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИГОЧС) МЧС России.
«Страх и беспокойство по поводу COVID-19 могут вызывать сильные отрицательные эмоции как у взрослых, так и у детей. Все по-разному реагируют на стрессовые ситуации, однако преодоление стресса, как и сам стресс, является процессом, которым можно и нужно управлять», — подчеркнули специалисты.
Начать необходимо с ограничения количества читаемой и просматриваемой информации о ситуации с коронавирусом в России и мире, чтобы меньше об этом думать. Если сильно хочется, то можно определить для себя время и частоту просмотра таких материалов.
При этом рекомендуют максимально ограничить посещение социальных сетей, поскольку это якобы наиболее активный источник фейковой информации.
Уверенность в состоянии защищенности, по мнению экспертов, придаст строгое соблюдение медицинских рекомендаций и правил личной гигиены во время угрозы пандемии.
Кроме того, необходимо также соблюдать все рекомендации властей по введенным ограничениям из-за коронавирусной инфекции.
Если произошла разлука с близкими людьми, необходимо общаться с ними как можно чаще. Способы разные — телефон, скайп, электронная почта.
Важно активно заниматься домашними делами, которые помогут отвлечь мысли от ситуации с распространением вируса. К примеру, можно развлечь себя чтением книг, просмотром любимых фильмов, рисованием, а также уборкой в доме.
«При длительной домашней самоизоляции необходимо есть только здоровую пищу, регулярно заниматься физкультурой и обязательно хорошо высыпаться», — напомнили в МЧС.
В случае появления тревоги из-за коронавируса, следует поговорить о своем эмоциональном состоянии с человеком, которому доверяете.
Если не получается справиться с переживаниями, необходимо обратиться в службу неотложной психологической помощи.
Что касается правил личной гигиены, напомним, ранее Роспотребнадзор оценил пользу антибактериального мыла при пандемии коронавируса.
Если интересно, чем опасна «улыбчивая депрессия», советуем интервью Altapress.ru с барнаульским психиатром Татьяной Гарагуля. Она рассказала, почему люди заблуждаются, когда думают, что если жить «как обычно», то депрессивное состояние пройдет.