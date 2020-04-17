Это уже не смешно: барнаульский психиатр рассказала, чем опасна «улыбчивая» депрессия

Безразличие ко всему, что было раньше интересным и важным, — один из признаков классической депрессии. Казалось бы, если у человека «потухли» глаза и затянулось подавленное состояние, — надо бить тревогу. Тогда что происходит с людьми, которые всегда активны, коммуникабельны и довольны жизнью, но при незначительном промахе лезут в петлю? О том, что такое «улыбчивая депрессия» и почему она опасна для жизни, рассказала врач-психиатр Алтайской краевой клинической больницы Татьяна Гарагуля.

Улыбка как защитная маска

Опасность в том, что внешне «улыбчивая депрессия» никак не проявляется. Окружающие видят перед собой абсолютно счастливого человека, в то время как в глубине души он страдает.

Барнаульский врач-психиатр Татьяна Гарагуля объяснила, что одни люди не обращаются за помощью к специалистам, потому что не хотят, чтобы их считали слабыми и жалели. Другие — просто не осознают своей проблемы. Человек думает, что если жить «как обычно», то депрессивное состояние пройдет. Но это не так.

Улыбка. CCO.

Татьяна Гарагуля,

врач-психиатр:

Во время общения с другими людьми, человек надевает маску. Кажется, что у него много энергии. Но, оказавшись наедине с собой, он ощущает страх, тревогу, душевную боль, бесполезность. Часто такие переживания остаются неосознанными — они скрываются за защитным «фасадом» счастливого человека. Таким образом происходит внутреннее противоречие.

В итоге получается, что человек со скрытой депрессией все глубже загоняет себя в яму отчаяния. Это может привести к суицидальному исходу.

Оптимисты тоже плачут

Татьяна Гарагуля объяснила, что такого диагноза, как «улыбчивая депрессия» никто из врачей поставить не может — его нет в Международной классификации болезней. Это лишь одно из проявлений классического депрессивного эпизода, который в большинстве случаев требует медикаментозного вмешательства.

Депрессия. CCO.

Татьяна Гарагуля,

врач-психиатр:

Такой вариант депрессии стали называть улыбчивым для всеобщего понимания. Человек, который кажется социально активным, тоже может страдать, но не проявляет этого из-за особенностей личности.

Маскировка симптомов

Выявить подобное расстройство — та еще задача. Для родственников и окружающих человек остается привычно улыбчивым, бессознательно маскируя симптомы.

По словам специалиста, настроение людей в состоянии скрытой депрессии может неуловимо колебаться. Они, к примеру, испытывают искренний подъем настроения в результате позитивных событий. Та же похвала на работе может на несколько минут улучшить их самочувствие, затем они вновь вернутся к унынию.

Депрессия. CCO.

Гарагуля отметила, что улыбчивость — это не диагностический признак. К основным симптомам врачи относят сниженный интерес к жизни, ранимость критикой, усталость, потерю концентрации внимания, веса и аппетита. Для «улыбчивого» варианта депрессии характерна бессонница и приступы панических атак. Поэтому, если после очередной тревожной ночи человека посещают мысли о самоубийстве, следует обратиться за помощью к специалисту.

Как распознать у себя «улыбчивую депрессию»

При «улыбчивой депрессии» действия и чувства сильно расходятся. Если на людях человек улыбается, а ночами плачет в подушку — следует проконсультироваться со специалистом. Характерна потеря интереса к любимым занятиям. Все кажется изнуряющим и лишенным смысла. Чувства атрофировались. Человеку кажется, что он не испытывает привязанности ни к кому. За показной радостью — пустота.

Время приуныть

Психиатр отмечает, что чаще всего такое состояние встречается у лиц с психопатическими чертами характера — истероидными, шизоидными и аффективно неустойчивыми.

Депрессия. CCO.

Чаще всего усиление симптоматики возникает утром. Это может быть связано с тем, что люди в депрессивном состоянии склонны предвидеть неудачи, а также долго анализировать негативные ситуации. «Все индивидуально, но в основном, когда человек просыпается, ему уже тяжело. Он не может встать, заставить себя пойти на работу. Однако в течение дня он может отвлечься, и самочувствие несколько улучшится», — объясняет врач.

У такого состояния есть и сезонность, чаще всего оно обостряется в весенний и осенний периоды.

Помнить о близких

В том случае, если человек осознает свою проблему, он может попытаться выйти из опасного состояния самостоятельно. К примеру, поставить для себя цель и добиваться ее. Деятельность, которая будет приносить результат, может оказать положительное влияние.

Спорт. CCO.

Также важно помнить о близких людях. Когда человек отвлекается от себя и начинает думать о потребностях и желаниях своих родных, возникает чувство, что жизнь имеет значение.

Большую пользу для психического здоровья играют физическая активность и медитации.

Деликатная помощь

Помощь специалиста при таких состояниях необходима в любом случае. Для начала врач советует обратиться к психологу, чтобы специалист провел тесты и опросы. А затем, если потребуется более квалифицированная помощь, — пойти на прием к психотерапевту или психиатру.

Депрессия. CCO.

«Если вы заподозрили такое состояние у своего близкого человека, необходимо деликатно поговорить с ним и выяснить, что происходит. Поддержать, дать понять, что он не один на один со своими проблемами. Если после разговора вас насторожили какие-либо моменты, необходимо обратиться к психологу или психотерапевту. Но это следует сделать деликатно», — советует Татьяна Гарагуля.