Роспотребнадзор оценил пользу антибактериального мыла при пандемии коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали , важно ли мыть руки только антибактериальным мылом для борьбы с коронавирусом.

Эксперты подчеркнули, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом, поскольку смыть вирус можно и при помощи обычного.

«Так называемое „антибактериальное“ мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект», — отметили в ведомстве.

При этом подчеркивают, что не существует понятия «стандартного антибактериального мыла», так как в них добавляют разные добавки и в разном количестве, а некоторые производители используют эту пометку для маркетинга.

Таким образом, критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о дезинфицирующем средстве — кожном антисептике.

Мыло ручной работы. vk.com/soapnastya

«Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода», — добавили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что мытье рук снижает риск таких инфекций, как острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, в том числе новый коронавирус.

Согласно наблюдению, в среднем за год посредством контактно-бытового пути передачи (при помощи грязных рук) происходит более 300 вспышек инфекционных заболеваний, более 85% пострадавших в этих вспышках — дети.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали окончание сроков режима самоизоляции.