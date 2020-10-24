Инфекционный госпиталь БСМП в Барнауле принял уже 140 пациентов

12 октября в первом корпусе больницы скорой медицинской помощи в Барнауле открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. На лечение там находится уже более 140 пациентов, рассказали в учреждении.

В госпиталь из других больниц поступают пациенты с хирургической патологией, у которых нашли коронавирусную инфекцию.

Для предупреждения распространения COVID-19 еще в мае этого года в больнице скорой помощи открыли обсервационное отделение. Туда поступают все пациенты с пока неизвестным ковидным статусом.

В профильные отделения пациенты попадают только после получения отрицательного теста на COVID-19. Результаты известны уже через 1−2 дня, уверяют в больнице.

В штате работает хирург, нейрохирург, травматолог, кардиолог и другие доктора больницы, а также студенты медицинского университета.

«Наши доктора, медицинские сестры, санитарки работают буквально на износ, делают все возможное и невозможное для того, чтобы спасти каждую жизнь. Они находятся на передовой, ежедневно рискуя своим здоровьем. Каждый раз, после получения результатов теста на ковид, кто-то из них выбывает из строя. Мы делаем, всё, что зависит от нас! От наших пациентов и их родственников мы ждем лишь соблюдения всех мер профилактики коронавируса и терпения. Потому, что любая болезнь — это испытание. И его мы можем пройти только вместе!» — обращаются к жителям медики.

Всего на 24 октября в Алтайском крае удалось развернуть 5047 коек для больных коронавирусом, к кислороду имеют подключение 2 486 мест, с ИВЛ — 487.

Еще тысячу планируют открыть на базе ТЦ «Геомаркет».

Пока резерве остается 658 коек.