Инфекционный госпиталь БСМП в Барнауле принял уже 140 пациентов

В госпиталь из других больниц поступают пациенты с хирургической патологией, у которых нашли коронавирусную инфекцию.
Для предупреждения распространения COVID-19 еще в мае этого года в больнице скорой помощи открыли обсервационное отделение. Туда поступают все пациенты с пока неизвестным ковидным статусом.
В профильные отделения пациенты попадают только после получения отрицательного теста на COVID-19. Результаты известны уже через 1−2 дня, уверяют в больнице.
В штате работает хирург, нейрохирург, травматолог, кардиолог и другие доктора больницы, а также студенты медицинского университета.
«Наши доктора, медицинские сестры, санитарки работают буквально на износ, делают все возможное и невозможное для того, чтобы спасти каждую жизнь. Они находятся на передовой, ежедневно рискуя своим здоровьем. Каждый раз, после получения результатов теста на ковид, кто-то из них выбывает из строя. Мы делаем, всё, что зависит от нас! От наших пациентов и их родственников мы ждем лишь соблюдения всех мер профилактики коронавируса и терпения. Потому, что любая болезнь — это испытание. И его мы можем пройти только вместе!» — обращаются к жителям медики.
Всего на 24 октября в Алтайском крае удалось развернуть 5047 коек для больных коронавирусом, к кислороду имеют подключение 2 486 мест, с ИВЛ — 487.
Еще тысячу планируют открыть на базе ТЦ «Геомаркет».
Пока резерве остается 658 коек.