Инфицированных Covid-19 будут лечить в алтайском центре травматологии

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования с 14 мая должен начать прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него.
В учреждении создадут до 165 коек для лечения Covid-19. Коечный фонд обеспечат системой централизованного снабжения кислородом и оснастят по профилям «анестезиология и реаниматология», «пульмонология» при инфекционных заболеваниях.
Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах.
В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания Covid-19. Итого, по данным на 26 апреля, в регионе 283 подтвержденных случая заболевания (на 20 территориях края), в том числе у 17 детей.
Выписаны 24 человека, один из них ребенок.
Один человек скончался.