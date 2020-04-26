Инфицированных Covid-19 будут лечить в алтайском центре травматологии

Премьер-министр РФ Михаил МИшустин дал добро на перепрофилирование федерального центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле под инфекционный госпиталь. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования с 14 мая должен начать прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

В учреждении создадут до 165 коек для лечения Covid-19. Коечный фонд обеспечат системой централизованного снабжения кислородом и оснастят по профилям «анестезиология и реаниматология», «пульмонология» при инфекционных заболеваниях.

Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания Covid-19. Итого, по данным на 26 апреля, в регионе 283 подтвержденных случая заболевания (на 20 территориях края), в том числе у 17 детей.

Выписаны 24 человека, один из них ребенок.

Один человек скончался.