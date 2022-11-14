Информацию о продаже носков для мобилизованных проверят в российском регионе

Власти Орла попросят правоохранительные органы после скандала с носками для мобилизованных, оказавшимися на местном рынка. Об этом РИА Новости рассказала представитель администрации города.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что жительнице Орла потребовалась медицинская помощь. Она заметила на Южном рынке носки, которые связала и передала для мобилизованных.

Подобные истории подрывают работу чиновников, заявила представитель городской администрации. По ее словам, теперь за все товары будут вести отдельную опись.

«Теперь мы будем вести опись отдельную за каждую коробку печенья, каждую банку тушенки, что люди приносят на ярмарки выходного дня», — подчеркнула собеседница.

Кроме того, отметила она, нужно проверить достоверность появившихся слухов. По ее словам, автор публикации «и ранее гиперболизировал факты».

Соответствующую проверку проведут силовые ведомства. Как барнаульские пенсионерки шьют вещи для мобилизованных — в материале altapress.ru «Два месяца в одних трусах».