Инициатива ПФР: пенсионные удостоверения «зашьют» в программы смартфонов

Пенсионный фонд России в 2019 году начнет тестировать цифровые социальные карты — специальное приложение к смартфонам, которое позволит подтверждать право на льготы, в том числе рассчитываться в магазинах, пишет ТАСС .

Цифровая социальная карта позволит идентифицировать человека как пенсионера или предпенсионера. Информация о льготах, положенных мерах социальной поддержки будет зашифрована в qr-коде, который можно считать с экрана смартфона.

ПФР планирует заключить соглашение с X5RetailGroup о предоставлении льгот в магазинах сети при использовании этой карты. Также фонд рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее время обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией РЖД.