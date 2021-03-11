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Жизнь

Инновационная технология улучшит один из участков федеральной трассы в Алтайском крае

На одном из участков федеральной трассы А-321 экспериментально применят инновационную технологию, сообщает Упрдор «Алтай».

Строительство дорог.
Строительство дорог.
пресс-служба упрдор "Алтай"

Современные методы проектирования асфальтобетонных смесей обсудили в Барнауле на заседании научно-технического совета при региональном минтрансе.

«Такие мероприятия в значительной степени помогают максимально эффективно внедрять в дорожной отрасли современные технологии, которые позволяют увеличивать межремонтные сроки и улучшить качество дорог», — подчеркнул Алексей Ковров, директор по организационной деятельности Отраслевого центра компетенций РосдорНИИ.

Основной темой стало сравнение вариантов проектирования и выпуска асфальтобетонных смесей по трем действующим в России системам.

Причем, как отметили на мероприятии, два способа схожи по сути: в основе лежит подбор зернового состава с учетом того, как именно он будет работать в смеси — оцениваются эксплуатационные характеристики, климатические условия и интенсивность движения транспорта на каждом конкретном участке.

Ямочный ремонт. Холодный асфальт.
Ямочный ремонт. Холодный асфальт.
barnaul.org

«Следующим шагом, по мнению собравшихся, должно стать применение битумных вяжущих с учетом их классификации по PG. Эта комплексная система испытаний позволяет определять марки вяжущих в соответствии с температурным диапазоном дорожного покрытия и транспортной нагрузки. Именно такой подход в 2021 году в качестве эксперимента планируется применить на одном из участков капитального ремонта на трассе А-321 в Алтайском крае», — говорится в сообщении Управления дорогами края.

Эксперты уверены, что использование современных технологий приведет к улучшению качества дорожного покрытия и, что не менее важно, к повышению его долговечности.

Ранее сообщили, что Старый мост через Обь в Барнауле планируют отремонтировать на два месяца раньше срока.

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