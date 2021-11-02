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Жизнь

Иностранцев в Алтайском крае привьют от ковида за 1200 рублей

В Алтайском крае иностранцы без полиса ОМС могут пройти вакцинацию от COVID-19 за деньги. Стоимость услуги составит 1200 рублей, сообщили в региональном минздраве.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
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Вакцинация проводится однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Нужен документ, удостоверяющий личность.

После вакцинации выдается сертификат о профилактических прививках, а также вносится запись в Федеральный регистр привитых лиц.

«В соответствии с количеством учтенных в регионе иностранцев, на их вакцинацию выделено 2200 доз», — добавили в министерстве.

Привиться можно в центре «Аско-Мед-Плюс» на ул. Мало-Олонская, 17 (2 этаж).

Режим работы

  • Пн-чт 8:00 до 18:00,
  • Пт 8:00 до 17:00,
  • Сб 9:00 до 17:00 ,
  • Вс — выходной

В праздничные дни

  • 4,5, 6,7 ноября — выходные,
  • 1,2,3 ноября — с 8:00 до 18:00.
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