Иностранцев в Алтайском крае привьют от ковида за 1200 рублей

Вакцинация проводится однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Нужен документ, удостоверяющий личность.
После вакцинации выдается сертификат о профилактических прививках, а также вносится запись в Федеральный регистр привитых лиц.
«В соответствии с количеством учтенных в регионе иностранцев, на их вакцинацию выделено 2200 доз», — добавили в министерстве.
Привиться можно в центре «Аско-Мед-Плюс» на ул. Мало-Олонская, 17 (2 этаж).
Режим работы
- Пн-чт 8:00 до 18:00,
- Пт 8:00 до 17:00,
- Сб 9:00 до 17:00 ,
- Вс — выходной
В праздничные дни
- 4,5, 6,7 ноября — выходные,
- 1,2,3 ноября — с 8:00 до 18:00.