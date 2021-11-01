«Схожу в магазин по своему QR-коду»: барнаульцам предлагают актуальную услугу

Барнаульцы с QR-кодами начали предлагать на Авито услуги по доставке товаров из торговых центров, сообщил « Вечерний Барнаул ».

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам.

Условия предельно просты: человек по своему QR-коду купит любой товар в любом ТЦ.

За доставку такой помощник возьмет сверх чека 500 рублей.

Подобные услуги предлагают жители по всей стране.

Напомним, с 30 октября в Алтайском крае действует система пропуска в торговые центры по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется на Госуслугах после получения финальной дозы вакцины.

Ранее журналисты altapress.ru прогулялись по ТЦ сразу в трех городах Алтайского края — Барнауле, Новоалтайске и Рубцовске.