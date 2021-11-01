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Экономика

Малый и средний бизнес могут подавать заявления на госпомощь

С 1 ноября пострадавший от пандемии бизнес может оформлять заявления на очередную госпомощь, а с середины месяца ее начнут перечислять.

В мире честного бизнеса год – маленький срок.
В мире честного бизнеса год – маленький срок.
CC0

Правительство 29 октября утвердило постановление о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусных ограничений.

Очередной пакет — это выплата из расчета 1 МРОТ или примерно 12 тыс. 800 рублей на сотрудника.

На это правительство выделяет почти 40 млрд рублей. Помощь затронет три миллиона человек.

Прием документов начинается с 1 ноября.

В постановлении сказано — чтобы получить деньги, нужно подать заявление в налоговую, пишет bfm.ru. Можно через личный кабинет, можно по почте — электронной или обычной. Форма заявления есть прямо в постановлении правительства.

Чтобы получить помощь, у предприятия не должно быть недоимки больше 3 тысяч рублей, и оно не должно находиться в стадии ликвидации.

Приложен список из 21 пострадавшей отрасли, что могут рассчитывать на поддержку. Среди них, как и раньше — гостиницы, рестораны, спорт, культура, услуги, грузоперевозки и так далее.

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